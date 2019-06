Chi trả BHXH, lương hưu... qua hệ thống ngân hàng

Đẩy mạnh chi trả các chế độ an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng là nội dung được đề cập trong hội thảo “Tăng cường hệ thống quản trị và chi trả an sinh xã hội-Đánh giá thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam” do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức sáng nay (3/6), tại Hà Nội.

Hiện, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đang chi trả cho hơn 3,1 triệu người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, hàng triệu lượt người hưởng trợ cấp BHXH một lần, mai táng phí, ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức.

Ảnh minh họa

Phương thức chi trả được thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt cho người hưởng như thanh toán trực tiếp, thanh toán qua ngân hàng, qua bưu điện. Xây dựng quy trình chi trả theo hướng đồng bộ, liên thông, gắn kết quy trình chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN với quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết, chi trả các chế độ.



Tuy nhiên, số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM chiếm tỷ trọng thấp. Hiện 80% tiền lương được thanh toán trực tiếp vào tài khoản của người thụ hưởng. Tuy nhiên, gần 80% lương hưu và 100% trợ cấp xã hội lại được chi trả bằng tiền mặt.

Theo ông Phạm Thanh Du, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), người dân vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt, các hình thức thanh toán qua ngân hàng chưa phổ biến trên phạm vi cả nước. Đến nay chỉ có khoảng 21% tổng số tiền thực hiện chi trả qua tài khoản ATM. Tỷ lệ phân bổ giữa các tỉnh, thành phố không đồng đều, chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn. Việc sử dụng thẻ gặp khó khăn đối với các đối tượng già yếu, cao tuổi, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, khiến cho việc quản lý người hưởng khó khăn.



“Theo Nghị quyết của Chính phủ là vận động chứ chưa có quy định pháp lý nào là bắt buộc. Do vậy, việc triển khai thực hiện kế hoạch này trong ngành BHXH tuy rất tích cực nhưng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là đối với người hưởng lương hưu. Việc này vô cùng khó khăn, tâm lý người hưởng nhiều tuổi rất muốn nhận tiền mặt bởi không phải thao tác qua thẻ ATM, cây rút tiền và phải nhớ mã pin” - ông Phạm Thanh Du cho biết.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ nhiều thông tin về công tác chi trả BHXH Việt Nam, thực trạng, thách thức và định hướng hoàn thiện chi trả điện tử theo tiêu chuẩn quôc tế. Đồng thời các đại biểu tập trung đánh giá khách quan, toàn diện và đưa ra khuyến nghị để đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử./.