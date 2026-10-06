Chính quyền Tây Ninh đồng hành, doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị

Doanh nghiệp chủ động tạo động lực tăng trưởng

Cộng đồng doanh nghiệp đang trở thành động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển của Tây Ninh, với khoảng 37.700 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn khoảng 965.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn tạo việc làm, thu nhập, mở rộng thị trường và đóng góp ngân sách. Vì vậy, doanh nghiệp phải là chủ thể trực tiếp tạo tăng trưởng, biến tiềm năng thành những giá trị cụ thể.

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Trong năm 2026, Tây Ninh ghi nhận hơn 100 công trình, dự án và ý định hợp tác đầu tư, với tổng vốn khoảng 920.000 tỷ đồng, tương đương 36 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 27 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 174.000 tỷ đồng.

Theo ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, những kết quả này cho thấy dư địa phát triển đang mở rộng. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành động lực khi doanh nghiệp chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng liên kết.

"Mối quan hệ giữa chính quyền, hiệp hội doanh nghiệp phải ngày càng thực chất. Chính quyền kiến tạo một môi trường thuận lợi, minh bạch và đồng hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Hiệp hội làm tốt vai trò cầu nối, chuyển tải những vấn đề thực tế từ doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình", ông Hải nói.

Ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh

Chính quyền kiến tạo môi trường, mở rộng không gian phát triển

Trao đổi tại chương trình, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thông tin, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội Tây Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 10,3%, vượt kịch bản đề ra; thu ngân sách Nhà nước đạt gần 52.000 tỷ đồng.

Đến nay Tây Ninh thu hút hơn 3.200 dự án đầu tư trong nước và gần 2.200 dự án đầu tư nước ngoài. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 27 tỷ USD, trong đó xuất siêu hơn 4 tỷ USD.

Các đơn vị trao biên bản ghi nhớ, biên bản hợp tác với tỉnh Tây Ninh

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, kết quả trên cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh cạnh tranh, công nghệ, thị trường và lao động tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, doanh nghiệp Tây Ninh đã chủ động thích ứng, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và tinh thần đổi mới để vượt khó, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tây Ninh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch thông tin, đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

"Tỉnh sẽ duy trì đối thoại, thường xuyên lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp, không để sự chậm trễ hay thiếu phối hợp của các cơ quan nhà nước làm tăng thêm thời gian và chi phí của doanh nghiệp", ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu

Tỉnh Tây Ninh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh, tăng cường liên kết, đầu tư khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu. Với tinh thần được đặt ra là chính quyền kiến tạo môi trường, hiệp hội làm cầu nối, doanh nghiệp là chủ thể hành động và tạo ra giá trị. Đây cũng là nền tảng để Tây Ninh phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng không gian phát triển và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn mới.