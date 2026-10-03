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Sắp có nghị định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ Bảy, 16:29, 03/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 diễn ra ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

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Ảnh minh họa: KT

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế, thủ tục liên quan đến đầu tư công; rà soát phương án điều chuyển vốn giữa các bộ, cơ quan, địa phương.

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; đồng thời, triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất và thị trường ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước phải chủ động đề xuất giải pháp tạo nguồn tín dụng, cơ chế lãi suất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, các dự án lớn, trọng điểm và lĩnh vực ưu tiên; đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp cùng các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện; sớm trình và triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; cơ cấu lại EVN; khẩn trương hoàn thiện, trình nghị định về kinh doanh xăng dầu...

Cùng với đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Xây dựng bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; chuẩn bị kỹ dự án Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Báo cáo thống kê của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố ngày 3/10/2026 cho thấy, trong tháng 9, cả nước có gần 11.600 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 175.800 tỉ đồng và số lao động đăng ký gần 75.500 lao động, giảm 4,9% về số doanh nghiệp, giảm 7,2% về vốn đăng ký nhưng tăng 25,0% về số lao động so với tháng trước.

Trong 9 tháng năm 2026, cả nước có hơn 48.700 doanh nghiệp giải thể, tăng 118,8%; số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động là 223.900, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

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Phó Thống đốc: Hướng tín dụng vào các động lực tăng trưởng và nhà ở xã hội

VOV.VN - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ cũng sẽ tiếp tục được triển khai tích cực.

Trần Ngọc/VOV.VN
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