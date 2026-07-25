"Chợ số" mở đường cho nông sản đất đỏ bazan



Giữa vùng đất đỏ bazan xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, những vườn mắc ca, cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đang từng bước tạo nên những sản phẩm mang thương hiệu riêng. Nhưng khi quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, bài toán không còn chỉ là làm ra sản phẩm tốt, mà phải có thị trường đầu ra ổn định. Từ nhu cầu đó, xã Nhân Cơ xây dựng mô hình “Xã thương mại điện tử”, hình thành một “Chợ số” ngay tại xã để đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Giao diện website nhanco.vn – "chợ số" của xã Nhân Cơ, nơi giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, OCOP của địa phương trên môi trường số.

Sau khi sản phẩm mắc ca của Công ty TNHH Nông sản Đất đỏ Bazan (thôn 4, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) được công nhận OCOP 3 sao năm 2024, doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất. Không chỉ tăng thu mua hạt mắc ca tươi của người dân, công ty còn đầu tư dây chuyền sơ chế, sấy và chế biến để nâng giá trị sản phẩm. Năm nay, sản lượng mắc ca thành phẩm dự kiến đạt khoảng 100 tấn, tăng gấp nhiều lần so với trước. Tuy nhiên, cùng với sản lượng tăng nhanh là áp lực tìm đầu ra bền vững. Bà Thân Thị Thảo, Giám đốc doanh nghiệp chia sẻ, thương mại điện tử là hướng đi nhiều tiềm năng nhưng doanh nghiệp vẫn cần được hỗ trợ để tiếp cận hiệu quả.

“Năm nay sản lượng mắc ca tăng gấp 2-3 lần, đầu ra chủ yếu chúng tôi vẫn bán theo cách truyền thống qua người quen, Facebook, Zalo. Muốn bán trên sàn thương mại điện tử nhưng chưa có kinh nghiệm về đóng gói, xử lý đơn hàng nên rất cần được hỗ trợ”, bà Thảo nói.

Tổ vận hành Trung tâm thương mại điện tử xã Nhân Cơ thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin sản phẩm trước khi đưa lên nền tảng số để quảng bá và kết nối tiêu thụ.

Từ thực tế nhu cầu bài toán đầu ra cho nông sản, đầu năm nay, xã Nhân Cơ đưa vào vận hành Trung tâm thương mại điện tử ngay tại trụ sở Đảng ủy xã, cùng website nhanco.vn như một "chợ số" của địa phương.

Tại đây, các chủ thể được hỗ trợ xây dựng hình ảnh, đưa sản phẩm lên sàn, truy xuất nguồn gốc, quảng bá, bán hàng và kết nối vận chuyển. Nhờ đó, người sản xuất từng bước chuyển từ thói quen chờ thương lái sang chủ động tiếp cận khách hàng và xây dựng thương hiệu trên môi trường số.

Chị Phạm Thị Nga, chủ cơ sở yến sào Thiên Ngọc Nga, ở thôn 10, xã Nhân Cơ cho biết việc tham gia sàn thương mại điện tử của xã đã mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ngoài địa phương.

"Từ khi tham gia sàn thương mại điện tử của xã, sản phẩm yến sào được nhiều người biết đến hơn, khách hàng ở nhiều nơi tìm đến. Tôi mong thời gian tới không chỉ yến sào mà cả mắc ca, cà phê và nhiều sản phẩm khác của địa phương sẽ được quảng bá rộng hơn, vươn tới nhiều thị trường", bà Nga chia sẻ.

Hiện xã Nhân Cơ có 8 sản phẩm OCOP và đang hoàn thiện hồ sơ đánh giá thêm 4 sản phẩm mới. Toàn xã có 10 hợp tác xã hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 28,5 tỷ đồng. Đây là nguồn sản phẩm quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển thương mại điện tử.

Theo ông Vũ Trọng Tài, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Nhân Cơ, sau gần nửa năm vận hành, điều đáng mừng nhất không chỉ là số lượng sản phẩm được đưa lên sàn mà là sự thay đổi trong nhận thức của các chủ thể sản xuất.

"Từ tháng 2/2026 đến nay, sàn thương mại điện tử của xã đã niêm yết 12 sản phẩm của 8 chủ thể địa phương. Chúng tôi thành lập tổ vận hành để hỗ trợ người dân đưa sản phẩm lên sàn, quảng bá, xử lý đơn hàng và tiếp tục nâng cấp website nhanco.vn để thương mại điện tử trở thành động lực phát triển nông nghiệp của địa phương", ông Vũ Trọng Tài nói.

Không gian thương mại điện tử ở Nhân Cơ vì thế không chỉ là nơi đăng tải thông tin sản phẩm hay tiếp nhận đơn hàng. Đây còn là điểm kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất; nơi những người làm nông nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và từng bước hình thành cách làm mới trong phát triển thị trường.

Ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ cho rằng, hiệu quả lớn nhất của mô hình không nằm ở số lượng đơn hàng trước mắt mà ở việc tạo dựng một hệ sinh thái kết nối sản xuất và tiêu thụ ngay từ cơ sở.

Doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP tham quan, tìm hiểu mô hình Trung tâm thương mại điện tử xã Nhân Cơ, góp phần thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ nông sản trên môi trường số.

“Hiệu quả bước đầu không chỉ là bán được sản phẩm mà còn tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã gặp gỡ, kết nối, quảng bá thương hiệu. Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều sản phẩm của Nhân Cơ và các địa phương lân cận được đưa lên sàn, để nhiều người biết đến hơn những sản phẩm đặc trưng của vùng đất này, tiềm năng thế mạnh của xã cũng được nâng tầm lên”, ông Phan Anh Tuấn kỳ vọng.

Từ một "chợ số" của cấp xã, Nhân Cơ đang mở ra một cách làm mới trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Không chỉ giúp nông sản mở rộng đầu ra, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của chính quyền cơ sở trong chuyển đổi số. Đó cũng là minh chứng cho việc đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, từng bước tạo nền tảng để kinh tế số hình thành và phát triển ngay từ vùng quê đất đỏ bazan Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.