Cho thuê, mượn, tặng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Đây là quy định có trong Nghị định số 330 do Chính phủ ban hành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể, các hành vi bán, cho thuê, mượn, tặng thông tin gồm: thẻ ngân hàng và các loại tài khoản có chức năng giao dịch tài chính như: ví điện tử, tiền di động, chứng khoán, bảo hiểm, sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồng.

Cho thuê, mượn, tặng thẻ ngân hàng và các loại tài khoản có chức năng giao dịch tài sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồng

Mức phạt tăng lên 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng danh tính giả, giấy tờ hoặc hồ sơ giả để thành lập doanh nghiệp, mở hoặc đăng ký tài khoản giao dịch tài chính.

Khung phạt tiền cao nhất tới 100 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục hoặc sử dụng thông tin định danh giả mạo, không có thực trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Hành vi mở tài khoản số cho những đối tượng trong danh sách bị cấm cũng chịu mức phạt tương tự.