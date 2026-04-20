  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố 11 bị can cho đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng để đánh bạc

Thứ Hai, 16:09, 20/04/2026
VOV.VN - Nhóm đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng phục vụ cá cược trực tuyến, thu lợi hàng trăm triệu đồng, với tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 8,4 tỷ đồng.

Ngày 20/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can tại nhiều tỉnh, thành phố về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng.

khoi to 11 bi can cho doi tuong tai campuchia thue tai khoan ngan hang de danh bac hinh anh 1
Nhóm đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng phục vụ cá cược trực tuyến, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Theo điều tra, các đối tượng Đoàn Văn Tùng (SN 1998, Thanh Hóa), Ngô Thị Thu Hà (SN 1984, Bắc Ninh) và Đỗ Xuân Thành (SN 1993, Ninh Bình) đã đứng ra cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88”. 

Từ việc cho thuê tài khoản, nhóm này thu lợi tổng số tiền khoảng 381 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, 8 bị can còn lại tham gia đánh bạc qua mạng internet với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 8,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Hiền/VOV.VN
Tag: cho thuê tài khoản ngân hàng cá cược trực tuyến đánh bạc
Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố
Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến, giao dịch gần 100 triệu đồng
Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến, giao dịch gần 100 triệu đồng

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an phường Vinh Lộc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (SN 1995), trú tại khối Tiên Động, phường Vinh Lộc về tội đánh bạc bằng hình thức trực tuyến.

Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến, giao dịch gần 100 triệu đồng

Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến, giao dịch gần 100 triệu đồng

VOV.VN - Ngày 6/4, Công an phường Vinh Lộc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (SN 1995), trú tại khối Tiên Động, phường Vinh Lộc về tội đánh bạc bằng hình thức trực tuyến.

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức “liêng” tại Thái Nguyên
Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức “liêng” tại Thái Nguyên

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ hàng triệu đồng cùng tang vật liên quan.

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức “liêng” tại Thái Nguyên

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức “liêng” tại Thái Nguyên

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ hàng triệu đồng cùng tang vật liên quan.

