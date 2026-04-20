Khởi tố 11 bị can cho đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng để đánh bạc

Ngày 20/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can tại nhiều tỉnh, thành phố về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng.

Nhóm đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng phục vụ cá cược trực tuyến, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Theo điều tra, các đối tượng Đoàn Văn Tùng (SN 1998, Thanh Hóa), Ngô Thị Thu Hà (SN 1984, Bắc Ninh) và Đỗ Xuân Thành (SN 1993, Ninh Bình) đã đứng ra cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88”.

Từ việc cho thuê tài khoản, nhóm này thu lợi tổng số tiền khoảng 381 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, 8 bị can còn lại tham gia đánh bạc qua mạng internet với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 8,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.