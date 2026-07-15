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Chủ đầu tư, nhà thầu “kêu cứu” tình trạng đào lấy đất vùng dự án ở Đồng Tháp

Thứ Tư, 10:52, 15/07/2026
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VOV.VN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp vừa có báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878; trong đó nêu ra những khó khăn đang gặp phải là có nhiều hộ dân có đất ven đường đã tự ý đào lấy đất mặt đưa đi nơi khác.

Trước tình trạng nhiều hộ dân có đất ven đường tỉnh 878 tự ý đào lấy đất mặt trong vùng dự án đưa đi nơi khác, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản gửi đến chính quyền các địa phương vùng dự án về tình trạng này nhưng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn.

Qua thống kê, hiện tại có hơn 30 vị trí đã và đang đào lấy đất ven đường tỉnh 878 (chủ yếu ở xã Tân Hương và Long Hưng), lượng đất mặt lấy đi hơn 10.000 mét khối. Phía các hộ dân đào lấy đất thì cho rằng, trước đây có đầu tư kinh phí để san lấp mặt bằng nên nay thu gom lại nguồn đất trên.

Theo chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án, trong bối cảnh nguồn vật liệu đang khan hiếm và giá cao, việc người dân tự ý đào lấy đất với số lượng lớn gây phát sinh thêm chi phí cao ngoài thiết kế ban đầu, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kém an toàn giao thông khi xuất hiện các hố sâu ven đường.

chu dau tu, nha thau keu cuu tinh trang dao lay dat vung du an o Dong thap hinh anh 1
Nhiều hộ dân thuê cơ giới đào lấy lớp đất mặt ven tỉnh lộ 878
chu dau tu, nha thau keu cuu tinh trang dao lay dat vung du an o Dong thap hinh anh 2
Nhiều hố sâu xuất hiện ven mặt đường chứa đầy nước mưa tiềm ẩn tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường

Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét, giao cơ quan chức năng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xử lý triệt để hành vi trên, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án đúng tiến độ.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp với kinh phí đầu tư hơn 625 tỷ đồng. Dự án có chiều dài 12,8 km đi qua địa bàn các xã: Long Hưng - Tân Hương - Tân Phước 3 - Hưng Thạnh. Dự án đang được triển khai thi công và dự kiến đến tháng 9 năm 2027 sẽ hoàn thành.

dao-dat2.jpg

Đồng Tháp: Cần xử lý tình trạng đào lấy đất ven công trình đang thi công

VOV.VN - Mặc dù Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 (đoạn qua các xã Long Hưng, Tân Hương, Hưng Thạnh và Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp) vừa được khởi công và đang triển khai thi công, nhưng thời gian qua nhiều người dân đã tự ý đưa phương tiện cơ giới vào đào lấy đất trong phạm vi mặt bằng đã được giải phóng.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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