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Đồng Tháp: Cần xử lý tình trạng đào lấy đất ven công trình đang thi công

Chủ Nhật, 10:44, 12/07/2026
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VOV.VN - Mặc dù Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 (đoạn qua các xã Long Hưng, Tân Hương, Hưng Thạnh và Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp) vừa được khởi công và đang triển khai thi công, nhưng thời gian qua nhiều người dân đã tự ý đưa phương tiện cơ giới vào đào lấy đất trong phạm vi mặt bằng đã được giải phóng.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tiến độ thi công công trình và cần được chính quyền cùng các ngành chức năng xử lý nghiêm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư), Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 có tổng chiều dài khoảng 12,84 km, trong đó 12,72 km đi theo tuyến hiện hữu và khoảng 0,12 km là tuyến nối vào đường dẫn nút giao Thân Cửu Nghĩa. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 625 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Dong thap can xu ly tinh trang dao lay dat ven cong trinh dang thi cong hinh anh 1
Người dân tự ý dùng cơ giới đào lấy đất ven đường 878

Dự án được khởi công ngày 6/7/2026, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2027. Hiện các nhà thầu đang triển khai phát quang, dọn dẹp mặt bằng và thực hiện các hạng mục ban đầu. Tuy nhiên, tại nhiều vị trí trên tuyến đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý đào lấy đất trong phạm vi dự án. Cụ thể, tại các xã Long Hưng, Tân Hương, Hưng Thạnh và Tân Phước 3, một số hộ dân đã sử dụng máy đào để khai thác đất trên phần diện tích đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư.

Ngay khi phát hiện vụ việc, chủ đầu tư đã lập biên bản hiện trường, yêu cầu các trường hợp vi phạm chấm dứt ngay hành vi đào lấy đất; đồng thời đã có văn bản đề nghị UBND các xã Long Hưng, Tân Hương, Hưng Thạnh và Tân Phước 3 tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không khai thác đất trong phạm vi dự án, tránh làm thay đổi hiện trạng nền đường theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, gây ảnh hưởng đến chi phí xây dựng và tiến độ thực hiện công trình. Tuy nhiên, đến nay tình trạng đào lấy đất ven tuyến đường tỉnh 878 vẫn tiếp tục diễn ra.

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Nhiều hố sâu ven đường do người dân tự ý đào lấy đất chuyển đi nơi khác

Theo ghi nhận thực tế, tại một số khu vực, đặc biệt trên địa bàn xã Long Hưng, nhiều người dân thuê máy đào bánh xích (xe Kobe) đào sâu tạo thành các hố lớn để lấy đất đem bán hoặc sử dụng vào mục đích khác. Việc làm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình thi công của các nhà thầu.

Theo chủ đầu tư, việc đất hiện hữu bị lấy đi buộc đơn vị thi công phải bổ sung thêm nguồn đất, cát từ nơi khác, làm phát sinh chi phí lớn trong bối cảnh vật liệu san lấp đang khan hiếm và giá tăng cao. Bên cạnh đó, việc đào khoét làm mất ổn định kết cấu nền đường, khiến các đơn vị thi công phải nghiên cứu, áp dụng thêm các giải pháp kỹ thuật nhằm gia cố nền đất để bảo đảm chất lượng và tuổi thọ công trình.

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Việc đào lấy đất ven công trình đang thi công vừa thất thoát tài nguyến đất vừa ảnh hưởng đến việc thi công, chi phí đầu tư phát sinh phần san lấp mặt bằng

Trước thực trạng trên, chính quyền các địa phương có tuyến đường tỉnh 878 đi qua đang tăng cường kiểm tra hiện trường, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật, không tự ý đào lấy đất trong phạm vi dự án sau khi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình cũng như tránh thất thoát tài nguyên, các cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần bảo vệ tài sản Nhà nước và bảo đảm việc triển khai dự án đúng kế hoạch.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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