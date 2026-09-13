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Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo làm rõ phản ánh tại Thủy điện Thoong Gót II

Chủ Nhật, 06:44, 13/09/2026
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VOV.VN - Sau bài viết của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) về các hộ dân (bị ảnh hưởng bởi Thủy điện Thoong Gót II) sau hơn 15 năm mới được xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng lại chuyển thành thỏa thuận mua bán đất, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, xử lý.

Yêu cầu Công ty Trường Minh khắc phục, bồi thường thiệt hại do Nhà máy gây ra

Ngày 20/7/2026, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam có bài “Cao Bằng: Thủy điện Thoong Gót II ‘hô biến’ đền bù đất, hoa màu thành mua bán đất?” phản ánh tình trạng sau hơn 15 năm mòn mỏi đòi quyền lợi, các hộ dân có đất và hoa màu bị ảnh hưởng bởi Thủy điện Thoong Gót II mới được xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phương án này lại chuyển thành thỏa thuận mua bán đất. Nội dung này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giám sát việc đền bù của chính quyền.

Sau khi bài báo được đăng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã có văn bản chỉ đạo Thanh tra tỉnh Cao Bằng khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh.

chu tich ubnd tinh cao bang chi dao lam ro phan anh tai thuy dien thoong got ii hinh anh 1
Hiện trường khu vực đất và hoa màu của người dân tại xóm Giốc Giao, xã Đình Phong bị ảnh hưởng bởi Thủy điện Thoong Gót II, nơi phát sinh nhiều vướng mắc trong quá trình bồi thường.

Ngày 10/9/2026, sau khi xem xét Báo cáo số 1933/BC-TTr ngày 22/8/2026 của Thanh tra tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Dự án Thủy điện Thoong Gót 2 và Báo cáo số 5698/BC-SNNMT ngày 03/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ đất đai liên quan đến Dự án Thủy điện Thoong Gót 2, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng có Văn bản số 3427/UBND-KT chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, UBND xã Đình Phong và Công ty TNHH Trường Minh như sau:

UBND xã Đình Phong nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc tham gia, xác nhận, chứng kiến các thỏa thuận, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất khi chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý; rà soát, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý theo thẩm quyền đối với các tồn tại, vi phạm được xác định (nếu có). Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Công ty TNHH Trường Minh và các cơ quan liên quan hướng dẫn các bên xử lý các thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã lập ngày 04/6/2026 nhưng chưa bảo đảm điều kiện pháp lý, bảo đảm đúng quy định và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn UBND xã Đình Phong rà soát hiện trạng, nguồn gốc, tình trạng pháp lý và việc sử dụng đối với diện tích đất của các hộ gia đình nằm ngoài phạm vi thu hồi của Dự án; hướng dẫn xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực đất đai theo quy định. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan trong việc xác định ảnh hưởng thực tế của quá trình vận hành công trình đến đất đai, sản xuất của người dân; xử lý, hướng dẫn xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với nội dung vượt thẩm quyền.

chu tich ubnd tinh cao bang chi dao lam ro phan anh tai thuy dien thoong got ii hinh anh 2
Khu vực cổng nhà máy Thủy điện Thoong Gót II của Công ty TNHH Trường Minh

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Đình Phong và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân, phạm vi, thời gian và mức độ ảnh hưởng do quá trình vận hành Nhà máy Thủy điện Thoong Gót II đối với đất sản xuất, cây trồng, tài sản của các hộ dân ngoài phạm vì dự án; trên cơ sở đó yêu cầu Công ty TNHH Trường Minh thực hiện các biện pháp khắc phục và thực hiện trách nhiệm đối với thiệt hại được xác định do hoạt động của Nhà máy gây ra theo quy định của pháp luật. Rà soát việc chấp hành các quy định trong quá trình vận hành công trình; yêu cầu Công ty TNHH Trường Minh thực hiện các giải pháp kỹ thuật cần thiết để phòng ngừa, hạn chế, khắc phục ảnh hưởng do quá trình vận hành công trình đến đất đai, sản xuất và đời sống của người dân theo quy định.

Công ty TNHH Trường Minh phối hợp với UBND xã Đình Phong và các cơ quan liên quan xử lý các thỏa thuận, giao dịch về quyền sử dụng đất đã thực hiện nhưng chưa bảo đảm điều kiện pháp lý. Trên cơ sở kết quả xác định nguyên nhân và thiệt hại thực tế, thực hiện đầy đủ trách nhiệm khắc phục, bồi thường đối với thiệt hại được xác định do hoạt động của Nhà máy Thủy điện Thoong Gót II gây ra theo quy định pháp luật. Rà soát quá trình vận hành công trình, chủ động thực hiện các giải pháp kỹ thuật cần thiết để phòng ngừa, hạn chế, khắc phục tình trạng gây ngập, ảnh hưởng đến đất sản xuất, cây trồng và tài sản của người dân ngoài phạm vi dự án.

Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn UBND xã Đình Phong và các bên liên quan xử lý các giao dịch dân sự đã phát sinh; hướng dẫn việc chứng thực hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2026

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2026; trong đó nêu rõ nội dung đã xử lý, nội dung còn tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và để xuất xử lý đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

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Cao Bằng: Thủy điện Thoong Gót II “hô biến” đền bù đất, hoa màu thành mua bán đất?

VOV.VN - Sau hơn 15 năm mòn mỏi đòi quyền lợi, các hộ dân có đất và hoa màu bị ảnh hưởng bởi thủy điện Thoong Gót II mới được xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên, phương án này lại chuyển thành thỏa thuận mua bán đất. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giám sát đền bù của chính quyền.

Ánh Phương/VOV.VN
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