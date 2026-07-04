Hai nhà máy thủy điện ở Cao Bằng mở cửa xả ứng phó bão số 1

Ngày 4/7, hai nhà máy Thủy điện Bạch Đằng, xã Bạch Đằng và Thủy điện Bình Long, xã Hòa An) ra thông báo về điều tiết vận hành hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Dẻ Rào, sông Hiến và sông Bằng Giang để ứng phó với cơn bão số 1 (MAYSAK).

Cụ thể, nhà máy thủy điện Bạch Đằng thông báo tiến hành mở cửa van xả, điều tiết lưu lượng nước qua cửa van xả để duy trì mực nước hồ tại cao trình 239,0 m. Lưu lượng xả là 80 m3/s, trong đó, xả qua cửa xả 67 m3/s; xả qua phát điện 23 m3/s.

Việc 2 nhà máy thủy điện Bạch Đằng và Bình Long tại Cao Bằng mở cửa van xả điều tiết hồ chứa dự kiến sẽ ảnh hưởng ở hạ du gồm các xóm ven sông Bằng Giang, Hiến Giang ở xã Hòa An, phường Thục Phán…

Nhà máy thủy điện Bình Long cũng tiến hành tăng độ mở cửa van xả, điều tiết lưu lượng nước qua cửa van xả để hạ mực nước hồ từ cao trình 210 m (mực nước dâng bình thường) xuống cao trình 208 m (mực nước chết). Lưu lượng xả dự kiến là 130 m3/s. Trong đó, xả qua cửa xả 91 m3/s; xả qua phát điện 39 m3/s.

Các nhà máy thủy điện đề nghị các xóm phát loa thông báo cho bà con nhân dân xóm ven sông nắm được thông tin; cảnh báo người dân không xuống bãi sông; các tổ chức, cá nhân có các tài sản xuồng bè, nhà cửa ven sông thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp như di dời người, tài sản, chằng chống thuyền bè… Dự kiến vùng ảnh hưởng ở hạ du gồm các xóm ven sông Bằng Giang, Hiến Giang ở xã Hòa An, phường Thục Phán…

Trước đó, ngày 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã ra Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 1 và mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, không hoang mang, không ứng phó hình thức. Cùng với đó là chủ động rà soát, kích hoạt ngay phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro đã được phê duyệt; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống nếu diễn biến bão, mưa lũ phức tạp hơn dự báo.