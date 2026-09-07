Phản hồi Công ty TNHH Trường Minh về bài viết Thủy điện Thoong Gót II

Về việc “hô biến” đất đền bù thành đất mua bán

Ngày 23/7/2026, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (Báo) nhận được văn bản đề nghị rà soát, cải chính thông tin và xin lỗi công khai của Công ty TNHH Trường Minh (Công ty Trường Minh). Ngày 6/8/2026 Báo đã có văn bản số 285/CV-VOV.VN trả lời Công ty Trường Minh. Ngày 17/8/2026, Báo tiếp tục nhận được văn bản số 89/CV-TM của Công ty Trường Minh đề nghị xem xét, làm rõ Văn bản 285/CV-VOV.VN.

Sau khi xem xét các nội dung trong văn bản của Công ty Trường Minh, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin phản hồi như sau:

Công ty Trường Minh dẫn kết luận của Thanh tra tỉnh Cao Bằng cho rằng, thông tin về việc "hô biến đất đền bù thành đất mua bán" là chưa chính xác.

Theo hệ thống văn bản pháp lý xuyên suốt từ năm 2011 đến thời điểm trước ngày 25/3/2026 phóng viên thu thập được (gồm: Biên bản khảo sát thực tế diện tích bị thiệt hại ngập úng xóm Giộc Giao tháng 7/2012 của UBND xã Đình Phong, đại diện công ty thủy điện và đại diện các hộ gia đình; Biên bản khảo sát thực tế diện tích bị thiệt hại ngập úng xóm Giộc Giao ngày 23/6/2017; Văn bản số 544 của UBND huyện Trùng Khánh ngày 27/7/2018; Biên bản xác minh của UBND xã Đình Phong, đại diện công ty thủy điện và đại diện các hộ gia đình ngày 30/9/2019; Báo cáo kết quả xác minh đơn thư của bà Tô Thị Hương và bà Nông Thị Huệ của UBND huyện Trùng Khánh ngày 3/10/2019; Báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của bà Tô Thị Hương và bà Nông Thị Huệ của UBND xã Đình Phong ngày 20/12/2021; Biên bản cuộc họp của Sở Công Thương, tỉnh Cao Bằng, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Đình Phong, Công ty Trường Minh và đại diện các hộ gia đình ngày 24/7/2025; Văn bản số 510/UBND-KT ngày 12/5/2026 của UBND xã Đình Phong, cùng nhiều văn bản nhắc nhở khắc phục đền bù khác của UBND xã Đình Phong…) đều xác định trách nhiệm của Công ty Trường Minh là thực hiện đền bù thiệt hại hoa màu và đất đai bị ảnh hưởng bởi việc tích nước, vận hành dự án Thủy điện Thoong Gót II.

Tuy nhiên, tại Biên bản làm việc ngày 25/3/2026 giữa đại diện Sở Công Thương, UBND xã Đình Phong và ông Đoàn Cảnh Điền, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Thoong Gót II, ông Điền đề nghị chi trả đền bù thiệt hại hoa màu thành thỏa thuận mua bán đất trực tiếp giữa công ty và 2 hộ dân.

Biên bản làm việc ngày 25/3/2026 giữa đại diện Sở Công Thương, UBND xã Đình Phong và ông Đoàn Cảnh Điền, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Thoong Gót II, ông Điền đề nghị chi trả đền bù thiệt hại hoa màu thành thỏa thuận mua bán đất trực tiếp giữa công ty và 2 hộ dân.

Tiếp đó, tại Biên bản tạm giữ số tiền đền bù đất ngày 4/6/2026, trang 1 của Biên bản ghi rõ “giải quyết tiền đền bù hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình thủy điện Thoong Gót II” nhưng tại trang 2 và trang 3, nội dung biên bản thể hiện hợp đồng mua bán đất với 2 chủ thể bên mua và bên bán ký nhận. Biên bản có chữ ký, con dấu xác nhận của lãnh đạo chính quyền xã Đình Phong.

Biên bản tạm giữ số tiền đền bù đất ngày 4/6/2026, trang 1 của Biên bản ghi rõ “giải quyết tiền đền bù hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình thủy điện Thoong Gót II”. Tuy nhiên, tại trang 2 và trang 3, nội dung biên bản thể hiện hợp đồng mua bán đất với 2 chủ thể bên mua và bên bán ký nhận.

Việc chuyển đổi từ trách nhiệm pháp lý bắt buộc (đền bù thiệt hại) sang giao dịch dân sự thương mại thỏa thuận (mua bán đất) rõ ràng có dấu hiệu thay đổi bản chất pháp lý của sự việc. Do đó, bài báo phản ánh hiện tượng “hô biến” đền bù đất, hoa màu thành mua bán đất là hoàn toàn có cơ sở.

Trong Văn bản 89/CV-TM gửi Báo có đoạn viết: "Các diện tích đất được đề cập trong bài viết không nằm trong phạm vi thu hồi đất để thực hiện Dự án Thủy điện Thoong Gót II"

Tuy nhiên trong bài “Cao Bằng: Thủy điện Thoong Gót II “hô biến” đền bù đất, hoa màu thành mua bán đất” không đề cập việc các diện tích đất trên có hay không nằm trong phạm vi thu hồi đất để thực hiện Dự án Thủy điện Thoong Gót II mà chỉ phản ánh các diện tích đất bị ảnh hưởng bởi công trình Thủy điện Thoong Gót II.

Sau khi bài báo được đăng tải, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã có văn bản chỉ đạo thanh tra tỉnh Cao Bằng khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung bài báo phản ánh và sẽ có phản hồi cho Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (ngày 7/9/2026), Báo chưa nhận được văn bản nào của UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định nội dung bài báo chưa chính xác.

Về nghĩa vụ thuế và số tiền nợ thuế

Công ty Trường Minh cho rằng, bài báo viết “Công ty đang nợ thuế trên 9 tỷ đồng” làm cho bạn đọc hiểu sai về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của công ty. Theo Công ty Trường Minh, “tại Biên bản cuộc họp tháo gỡ khó khăn ngày 31/3/2026 do Sở Công Thương chủ trì xác định tổng số nợ thuế là 9.292.078.902 đồng. Từ sau cuộc họp đến ngày 19/7/2026, Công ty đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước 5.415.853.392 đồng, số tiền còn nợ thuế là 3.876.225.510 đồng. Trong khi đó, bài báo được đăng tải gần 04 tháng sau. Vì vậy, số liệu được xác lập tại thời điểm trước đó gần 4 tháng không thể mặc nhiên được sử dụng để phản ánh tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp tại thời điểm bài báo được công bố mà không xem xét, cập nhật những thay đổi phát sinh trong khoảng thời gian giữa hai thời điểm”.

Thông tin công bố của Thuế tỉnh Cao Bằng ngày 22/7/2026, tại Danh sách công khai thông tin người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, số liệu chốt nợ đến ngày 30/6/2026 ghi rõ, Công ty Trường Minh đang nợ thuế 9,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo thông tin công bố của Thuế tỉnh Cao Bằng ngày 22/7/2026, tại Danh sách công khai thông tin người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, số liệu chốt nợ đến ngày 30/6/2026 ghi rõ, Công ty Trường Minh đang nợ thuế 9,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo số liệu Công ty Trường Minh cung cấp cùng với “Đơn đề nghị rà soát cải chính thông tin và xin lỗi công khai” gửi Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam ngày 22/7/2026, Công ty cũng mới chỉ đóng các khoản nợ thuế đến ngày 24/6/2026. Vì vậy, số liệu Báo trích dẫn trong bài viết là đúng.

Về quy trình tác nghiệp của phóng viên

Công ty Trường Minh cho rằng, phóng viên không đặt lịch làm việc đúng quy trình. Nội dung này Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) trả lời như sau:

Trước khi bài viết được đăng tải, phóng viên đã trực tiếp liên hệ qua điện thoại với ông Đoàn Cảnh Điền, Giám đốc Nhà máy, đại diện hợp pháp của Công ty Trường Minh tại tỉnh Cao Bằng.

Phóng viên đã đặt câu hỏi trực tiếp với ông Điền về các vấn đề liên quan đến nội dung bài viết. Sau khi nghe các câu hỏi từ phóng viên, ông Điền đề nghị phóng viên chuyển các nội dung này đến ông Triệu Quốc Việt, Giám đốc Công ty Trường Minh, vì ông Điền cho rằng chỉ ông Việt mới trả lời và đưa ra quyết định được.

Khu vực cổng nhà máy Thủy điện Thoong Gót II của Công ty TNHH Trường Minh

Phóng viên cũng nhiều lần liên hệ với ông Triệu Quốc Việt, Giám đốc Công ty Trường Minh, để làm rõ thông tin nhưng không nhận được phản hồi.

Như vậy, nội dung phóng viên "không đặt lịch làm việc" trong văn bản của Công ty Trường Minh là sai sự thật.