Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Không được “ngâm” hồ sơ của doanh nghiệp

Tại thành phố Đà Nẵng, tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm nay hết sức khó khăn khi tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố chỉ ước đạt 6,21%, thấp hơn so với mức tăng 7,24% cùng kỳ năm ngoái. Tại buổi họp thường kỳ UBND thành phố sáng nay (18/6), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ lo ngại về sự sụt giảm mức tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Tại thành phố Đà Nẵng, một số ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hiện đang giảm hoặc tăng thấp như dệt may giảm 37%. Một số ngành chủ lực có mức giảm sâu như sắt thép giảm 36%, do 2 Nhà máy Dana Italia và Dana Australia dừng hoạt động, điện tử giảm 11% do Công ty Điện tử Foster cắt giảm sản xuất đã ảnh hưởng đến mức tăng trưởng ngành công nghiệp.

Phiên họp thường kỳ tháng 6 UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đề xuất 3 nhóm giảm pháp để kéo mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng còn lại trong năm nay: "Chúng ta phải tập trung tạo thuận lợn khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất có đóng góp lớn cho tăng trưởng. Rút ngắn thời gian thủ tục đất đai, cấp phép xây dựng. Đóng góp vốn đầu tư ngoài xã hội rất lớn cho nên tìm cách tháo gỡ không chỉ doanh nghiệp mà cả người dân".

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố lo ngại về sự sụt giảm mức tăng trưởng kinh tế của thành phố. Bức tranh kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm nay hết sức khó khăn. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng còn 1.000 dự án không triển khai được do vướng mắc về thủ tục, không tháo gỡ được. Nếu tháo gỡ số dự án này được sẽ khơi thông dòng vốn xã hội.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tại thành phố Đà Nẵng, tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm nay hết sức khó khăn khi tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố chỉ ước đạt 6,21%, thấp hơn so với mức tăng 7,24% cùng kỳ năm ngoái.

Ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị các ngành tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: "Vấn đề quan trọng 6 tháng cuối năm là tập trung tháo gỡ cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương tác phong làm việc. Hồ sơ của người dân và doanh nghiệp còn nhiêu khê lắm. Các sở ban ngành, đặc biệt là Văn phòng Ủy ban kể cả các ông lãnh đạo, các Phó Chủ tịch người ta phản ánh rất nhiều. Hồ sơ chậm một ngày là mất đi một đóng góp cho xã hội, không ai được quyền ngâm hồ sơ"./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER