English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chứng khoán Ấn Độ “đi ngược” xu hướng giảm của châu Á sau bầu cử Mỹ

Thứ Sáu, 19:02, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, giá dầu giảm và dòng vốn đầu tư nước ngoài quay trở lại đang giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư, tạo lực đẩy cho thị trường chứng khoán Ấn Độ. Trong khi chứng khoán nhiều nước châu Á đồng loạt lao dốc, thị trường Ấn Độ lại diễn biến theo chiều ngược lại.

Tính đến 10 giờ 33 phút sáng nay (6/11 - theo giờ địa phương), chỉ số Nifty 50 tăng 0,51%, lên 24.662,80 điểm; chỉ số Sensex tăng 0,76%, đạt 79.917,60 điểm. Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc giảm tới 8%, còn thị trường Nhật Bản mất khoảng 5%, sau khi Phố Wall trải qua một phiên bán tháo mạnh cổ phiếu công nghệ.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, giới đầu tư đang theo dõi sát những tác động có thể có đối với tình hình Trung Đông và giá năng lượng. Giá dầu giảm trong những phiên gần đây đã phần nào giải tỏa áp lực đối với kinh tế Ấn Độ, vốn phụ thuộc lớn vào dầu nhập khẩu.

chung khoan An Do di nguoc xu huong giam cua chau A sau bau cu my hinh anh 1
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) tại Mumbai. Ảnh: Reuters

Giá dầu Brent giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng trong phiên giao dịch trước đó. Cùng với xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu khỏi các cổ phiếu gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), diễn biến này đã tạo thêm động lực cho thị trường Ấn Độ.

Đáng chú ý, trong phiên 5/11, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã mua ròng khoảng 150 tỷ rupee, tương đương 1,6 tỷ USD cổ phiếu Ấn Độ. Đây là mức mua ròng trong một ngày lớn nhất trong gần 6 năm qua. Trước đó, trong phiên này, hai chỉ số Nifty 50 và Sensex lần lượt tăng 2,4% và 2,6%.

Một điểm đáng chú ý khác là nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin của Ấn Độ tăng 1,3% trong phiên hôm nay, đưa mức tăng trong hai phiên gần nhất lên gần 4%. Diễn biến này trái ngược với làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại các doanh nghiệp công nghệ lớn sẽ cắt giảm chi tiêu cho hạ tầng AI.

Theo các chuyên gia, sau một thời gian chịu sức ép từ giá năng lượng cao, đồng rupee suy yếu và dòng vốn ngoại rút ra, thị trường Ấn Độ đang có cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến kinh tế toàn cầu, giá dầu và khả năng duy trì dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bốn tỷ phú giàu nhất Ấn Độ mất hơn 10 tỷ USD vì sàn chứng khoán bất ổn
Bốn tỷ phú giàu nhất Ấn Độ mất hơn 10 tỷ USD vì sàn chứng khoán bất ổn

VOV.VN - Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục hứng chịu một cú sốc lớn khi hàng loạt chỉ số lao dốc, bắt nguồn từ căng thẳng thương mại leo thang và lo ngại suy thoái kinh tế tại Mỹ. Làn sóng bán tháo lan rộng đang “thổi bay” hàng chục tỷ USD tài sản của các tỷ phú hàng đầu thế giới, trong đó có bốn người giàu nhất Ấn Độ.

Bốn tỷ phú giàu nhất Ấn Độ mất hơn 10 tỷ USD vì sàn chứng khoán bất ổn

Bốn tỷ phú giàu nhất Ấn Độ mất hơn 10 tỷ USD vì sàn chứng khoán bất ổn

VOV.VN - Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục hứng chịu một cú sốc lớn khi hàng loạt chỉ số lao dốc, bắt nguồn từ căng thẳng thương mại leo thang và lo ngại suy thoái kinh tế tại Mỹ. Làn sóng bán tháo lan rộng đang “thổi bay” hàng chục tỷ USD tài sản của các tỷ phú hàng đầu thế giới, trong đó có bốn người giàu nhất Ấn Độ.

Ấn Độ đạt bước tiến quan trọng trong phát triển thuốc dự phòng HIV giá rẻ
Ấn Độ đạt bước tiến quan trọng trong phát triển thuốc dự phòng HIV giá rẻ

VOV.VN - Ngày 2/11, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt tạm thời một loại thuốc dự phòng HIV do doanh nghiệp Ấn Độ sản xuất, mở ra triển vọng cung cấp thuốc với chi phí thấp cho khoảng 120 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Ấn Độ đạt bước tiến quan trọng trong phát triển thuốc dự phòng HIV giá rẻ

Ấn Độ đạt bước tiến quan trọng trong phát triển thuốc dự phòng HIV giá rẻ

VOV.VN - Ngày 2/11, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt tạm thời một loại thuốc dự phòng HIV do doanh nghiệp Ấn Độ sản xuất, mở ra triển vọng cung cấp thuốc với chi phí thấp cho khoảng 120 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Bão Murasu ở Ấn Độ mạnh lên, tiếp tục đổ bộ Andhra Pradesh
Bão Murasu ở Ấn Độ mạnh lên, tiếp tục đổ bộ Andhra Pradesh

VOV.VN - Bão Murasu trên Vịnh Bengal (Ấn Độ) đã mạnh lên thành bão xoáy mạnh, dự kiến đổ bộ vào bang Andhra Pradesh trong đêm 2/11 và rạng sáng 3/11 (theo giờ địa phương), với sức gió giật lên tới 120 km/h.

Bão Murasu ở Ấn Độ mạnh lên, tiếp tục đổ bộ Andhra Pradesh

Bão Murasu ở Ấn Độ mạnh lên, tiếp tục đổ bộ Andhra Pradesh

VOV.VN - Bão Murasu trên Vịnh Bengal (Ấn Độ) đã mạnh lên thành bão xoáy mạnh, dự kiến đổ bộ vào bang Andhra Pradesh trong đêm 2/11 và rạng sáng 3/11 (theo giờ địa phương), với sức gió giật lên tới 120 km/h.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp