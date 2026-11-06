Chứng khoán Ấn Độ “đi ngược” xu hướng giảm của châu Á sau bầu cử Mỹ

Tính đến 10 giờ 33 phút sáng nay (6/11 - theo giờ địa phương), chỉ số Nifty 50 tăng 0,51%, lên 24.662,80 điểm; chỉ số Sensex tăng 0,76%, đạt 79.917,60 điểm. Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc giảm tới 8%, còn thị trường Nhật Bản mất khoảng 5%, sau khi Phố Wall trải qua một phiên bán tháo mạnh cổ phiếu công nghệ.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, giới đầu tư đang theo dõi sát những tác động có thể có đối với tình hình Trung Đông và giá năng lượng. Giá dầu giảm trong những phiên gần đây đã phần nào giải tỏa áp lực đối với kinh tế Ấn Độ, vốn phụ thuộc lớn vào dầu nhập khẩu.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) tại Mumbai. Ảnh: Reuters

Giá dầu Brent giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng trong phiên giao dịch trước đó. Cùng với xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu khỏi các cổ phiếu gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), diễn biến này đã tạo thêm động lực cho thị trường Ấn Độ.

Đáng chú ý, trong phiên 5/11, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã mua ròng khoảng 150 tỷ rupee, tương đương 1,6 tỷ USD cổ phiếu Ấn Độ. Đây là mức mua ròng trong một ngày lớn nhất trong gần 6 năm qua. Trước đó, trong phiên này, hai chỉ số Nifty 50 và Sensex lần lượt tăng 2,4% và 2,6%.

Một điểm đáng chú ý khác là nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin của Ấn Độ tăng 1,3% trong phiên hôm nay, đưa mức tăng trong hai phiên gần nhất lên gần 4%. Diễn biến này trái ngược với làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại các doanh nghiệp công nghệ lớn sẽ cắt giảm chi tiêu cho hạ tầng AI.

Theo các chuyên gia, sau một thời gian chịu sức ép từ giá năng lượng cao, đồng rupee suy yếu và dòng vốn ngoại rút ra, thị trường Ấn Độ đang có cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến kinh tế toàn cầu, giá dầu và khả năng duy trì dòng vốn đầu tư nước ngoài.