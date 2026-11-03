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Bão Murasu ở Ấn Độ mạnh lên, tiếp tục đổ bộ Andhra Pradesh

Thứ Ba, 06:30, 03/11/2026
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VOV.VN - Bão Murasu trên Vịnh Bengal (Ấn Độ) đã mạnh lên thành bão xoáy mạnh, dự kiến đổ bộ vào bang Andhra Pradesh trong đêm 2/11 và rạng sáng 3/11 (theo giờ địa phương), với sức gió giật lên tới 120 km/h.

Trước diễn biến phức tạp của bão Murasu, chính quyền Ấn Độ đã triển khai 37 đội ứng phó thảm họa tại 5 bang, đồng thời cảnh báo nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và gián đoạn giao thông trên diện rộng.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, bão Murasu đã mạnh lên thành bão xoáy mạnh vào sáng ngày 2/11 và dự kiến đổ bộ vào bờ biển bang Andhra Pradesh trong khoảng thời gian từ 23 giờ 30 phút cùng ngày đến 4 giờ sáng ngày 3/11 – theo giờ địa phương. Bão có sức gió duy trì từ 100 đến 110 km/h, giật tới 120 km/h.

Để ứng phó với cơn bão, các cơ quan chức năng Ấn Độ đã tổ chức họp khẩn, phối hợp phương án ứng phó trước khi bão đổ bộ. Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ đã triển khai 37 đội tại 5 bang để sẵn sàng cứu hộ, sơ tán và hỗ trợ người dân. Andhra Pradesh là địa phương được ưu tiên với 13 đội.

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Những con sóng dữ dội ngoài khơi khi bão Murasu sắp đổ bộ Ấn Độ. (Ảnh: ANI)

Cục Khí tượng Ấn Độ cảnh báo mưa lớn đến rất lớn, cục bộ có thể đặc biệt lớn tại nhiều huyện của Andhra Pradesh trong hai ngày 2 và 3/11. Mưa lớn cũng được dự báo tại một số khu vực thuộc các bang Tamil Nadu, Telangana và Odisha. Chính quyền các địa phương đang theo dõi nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và những khu vực ven biển.

Tại Chennai, thành phố lớn của bang Tamil Nadu, mưa lớn đã gây ngập cục bộ ở một số nơi. Cơ quan Khí tượng đã ban hành cảnh báo màu cam, đồng thời các trường học được yêu cầu đóng cửa trong ngày 2/11. Một số chuyến bay đi và đến sân bay Chennai đã bị hủy do thời tiết bất lợi. Ngành đường sắt Ấn Độ cũng thông báo hủy 9 chuyến tàu để bảo đảm an toàn, đồng thời thiết lập các đầu mối hỗ trợ hành khách và tăng cường phương án ứng phó khẩn cấp.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng tuân thủ hướng dẫn sơ tán, hạn chế ra biển và tránh di chuyển qua những nơi ngập nước. Theo truyền thông Ấn Độ, đến nay có khoảng 2.000 người đã được sơ tán trước cơn bão. Công tác sơ tán vẫn đang tiếp tục với số lượng người dự kiến khoảng 30.000. Người dân cũng được khuyến nghị theo dõi các bản tin thời tiết và thông báo chính thức của chính quyền địa phương.

Bão Murasu hình thành chỉ vài ngày sau khi bão Arnab gây thiệt hại tại Andhra Pradesh và một số khu vực lân cận. Vì vậy, các cơ quan chức năng đang khẩn trương chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cơn bão mới gây ra.

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Ấn Độ sơ tán hàng chục nghìn người trước khi bão Murasu đổ bộ

VOV.VN - Chính quyền Ấn Độ ngày 2/11 triển khai sơ tán hàng nghìn người dân tại các khu vực ven biển phía đông, khi bão Murasu tiến gần đất liền. Đây là cơn bão thứ hai đổ bộ vào khu vực này chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, trong lúc nhiều địa phương vẫn đang khắc phục hậu quả của cơn bão trước đó.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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