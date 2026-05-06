Chứng khoán Hàn Quốc lập một kỷ lục vượt mọi thời đại

Sau khi lập một kỷ lục mang tính lịch sử vào hôm 25/2 với mức trên 6.000 điểm, hôm nay 6/5, chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI của Hàn Quốc lần đầu tiên bật lên mức trên 7.000 điểm. Đây là một đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử giao dịch chứng khoán của nước này.

Theo Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, có thời điểm KOSPI đạt mức hơn 7.093 điểm và tính từ 9h56 sáng nay, giá trị vốn hóa thị trường lên tới gần 6.014.284 tỷ KRW (tương đương khoảng 4.100 tỷ USD). Kèm theo đó, lượng vốn hóa tại thị trường OTC Hàn Quốc KOSDAQ cũng lên tới trên 6.684.827 tỷ KRW.

Niềm vui tràn ngập một phòng giao dịch chứng khoán ở Seoul. Ảnh Yonhap News

Theo các chuyên gia thị trường, nguyên nhân chính khiến KOSPI liên tục lập kỷ lục là do giá các cổ phiếu có liên quan đến chất bán dẫn không ngừng gia tăng. Trong đó, giá cổ phiếu của Samsung tăng nhanh với trên 12,2% chỉ trong 1 ngày và lần đầu tiên vượt qua mốc 260.000 KRW/1 cổ phiếu, còn SK Hynix đạt mức 159.000 KRW.

Giới chuyên môn cũng cho rằng việc chỉ số chứng khoán tổng hợp không ngừng gia tăng cũng là bằng chứng về tốc độ phục hồi và sức bật của cả nền kinh tế Hàn Quốc, đồng thời sẽ tác động mạnh tới các thị khác trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và cả Việt Nam…

Đặc biệt, kỷ lục này còn giúp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hoàn thành trước thời hạn và vượt mức mục tiêu đã cam kết trước cử tri trong thời gian tranh cử là thúc đẩy chỉ số KOSPI cán mốc 5.000, hay còn gọi là thời kỳ KOSPI 5000, mở ra một chương mới cho lĩnh vực giao dịch chứng khoán của Hàn Quốc.