中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chứng khoán Hàn Quốc lập một kỷ lục vượt mọi thời đại

Thứ Tư, 14:20, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp những tác động tiêu cực từ hàng rào thuế quan của Mỹ, chiến sự Trung Đông và việc giá trị đồng nội tệ bấp bênh, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc lại lập một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, chứng tỏ sức bật của cả nền kinh tế.

Sau khi lập một kỷ lục mang tính lịch sử vào hôm 25/2 với mức trên 6.000 điểm, hôm nay 6/5, chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI của Hàn Quốc lần đầu tiên bật lên mức trên 7.000 điểm. Đây là một đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử giao dịch chứng khoán của nước này.

Theo Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, có thời điểm KOSPI đạt mức hơn 7.093 điểm và tính từ 9h56 sáng nay, giá trị vốn hóa thị trường lên tới gần 6.014.284 tỷ KRW (tương đương khoảng 4.100 tỷ USD). Kèm theo đó, lượng vốn hóa tại thị trường OTC Hàn Quốc KOSDAQ cũng lên tới trên 6.684.827 tỷ KRW.

chung khoan han quoc lap mot ky luc vuot moi thoi dai hinh anh 1
Niềm vui tràn ngập một phòng giao dịch chứng khoán ở Seoul. Ảnh Yonhap News

Theo các chuyên gia thị trường, nguyên nhân chính khiến KOSPI liên tục lập kỷ lục là do giá các cổ phiếu có liên quan đến chất bán dẫn không ngừng gia tăng. Trong đó, giá cổ phiếu của Samsung tăng nhanh với trên 12,2% chỉ trong 1 ngày và lần đầu tiên vượt qua mốc 260.000 KRW/1 cổ phiếu, còn SK Hynix đạt mức 159.000 KRW.

Giới chuyên môn cũng cho rằng việc chỉ số chứng khoán tổng hợp không ngừng gia tăng cũng là bằng chứng về tốc độ phục hồi và sức bật của cả nền kinh tế Hàn Quốc, đồng thời sẽ tác động mạnh tới các thị khác trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và cả Việt Nam…

Đặc biệt, kỷ lục này còn giúp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hoàn thành trước thời hạn và vượt mức mục tiêu đã cam kết trước cử tri trong thời gian tranh cử là thúc đẩy chỉ số KOSPI cán mốc 5.000, hay còn gọi là thời kỳ KOSPI 5000, mở ra một chương mới cho lĩnh vực giao dịch chứng khoán của Hàn Quốc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: chứng khoán Hàn Quốc tăng mạnh thị trường chứng khoán châu Á kinh tế Hàn Quốc phục hồi Samsung cổ phiếu tăng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh
Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh

VOV.VN - Bất chấp những ảnh hưởng từ hàng rào thuế quan của Mỹ và tình hình bất ổn tại Trung Đông, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn đạt được những kết quả khả quan.

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh

VOV.VN - Bất chấp những ảnh hưởng từ hàng rào thuế quan của Mỹ và tình hình bất ổn tại Trung Đông, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn đạt được những kết quả khả quan.

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD thương mại song phương
Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD thương mại song phương

VOV.VN - Chiều 22/4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD thương mại song phương

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD thương mại song phương

VOV.VN - Chiều 22/4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"
Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"

VOV.VN - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nước này đã ghi nhận kỷ lục 4,76 triệu lượt khách quốc tế đến trong quý I/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý.

Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"

Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"

VOV.VN - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nước này đã ghi nhận kỷ lục 4,76 triệu lượt khách quốc tế đến trong quý I/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp