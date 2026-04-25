Còn 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương giải ngân đầu tư công thấp

Thứ Bảy, 10:18, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm 2026, tổng vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 35,5% tổng chi ngân sách, được kỳ vọng là động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, giải ngân mới đạt hơn 12%, trong khi vẫn còn 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương dưới mức bình quân, cho thấy tiến độ còn nhiều điểm nghẽn.

Tại Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Bộ Tài chính cho biết tổng kế hoạch vốn được Thủ tướng giao là trên 1 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 35% tổng chi ngân sách nhà nước và cao hơn năm 2025.

Hết quý I/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 11% kế hoạch Chính phủ giao, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Đến ngày 15/4, tổng số vốn giải ngân đạt gần 127 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 12% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đạt trên 34.000 tỷ đồng, còn ngân sách địa phương đạt trên 92.000 tỷ đồng.

Trong bức tranh chung, có 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương giải ngân thấp hơn mức bình quân, phản ánh sự chênh lệch đáng kể về tiến độ triển khai giữa các đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc rà soát tiến độ, chất lượng giải ngân để có chuyển biến ngay. Thủ tướng biểu dương các đơn vị đạt kết quả cao, đồng thời phê bình những nơi giải ngân thấp hơn mức bình quân.

Theo Thủ tướng, đầu tư công còn dàn trải, công tác chuẩn bị đầu tư yếu, thủ tục rườm rà, việc phân bổ vốn chậm, giải phóng mặt bằng không kịp tiến độ và nguồn nguyên vật liệu chưa bảo đảm. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy, làm giảm hiệu quả triển khai.

Thủ tướng nhấn mạnh tình trạng giải ngân chậm, không sử dụng hết vốn đã kéo dài và cần có biện pháp mạnh để xử lý. Nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố chủ quan, khi cùng một mặt bằng pháp lý nhưng có nơi làm tốt, nơi lại chậm trễ. Một số đơn vị chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, xử lý dự án chậm tiến độ, còn tâm lý né tránh trách nhiệm.

Ngoài ra, năng lực của một số chủ đầu tư, ban quản lý và nhà thầu còn hạn chế. Một số địa phương chậm trong giải phóng mặt bằng, thiếu hụt nguyên vật liệu xây dựng, trong khi chi phí nhân công biến động cũng gây áp lực lên tiến độ thực hiện.

Trong bối cảnh kinh tế cần thêm động lực, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt dòng vốn tư nhân và FDI, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh. Theo tính toán, giai đoạn 2021-2025, nếu vốn đầu tư công giải ngân tăng 1% có thể giúp GDP tăng thêm 0,058 điểm phần trăm.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp: Quảng Ngãi gấp rút gỡ vướng

VOV.VN - Quý I/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạt 7,2%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Thực tế cho thấy, hàng loạt “điểm nghẽn” như vướng mặt bằng, chậm xác định giá đất, thiếu vật liệu và phối hợp chưa đồng bộ đang kéo chậm tiến độ nhiều dự án.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: giải ngân đầu tư công 2026 tổng vốn đầu tư công 1 triệu tỷ đồng tiến độ giải ngân tháng 4 Bộ Tài chính báo cáo đầu tư công
Đồng Tháp tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Do gặp nhiều khó khăn, nhất là vật liệu xây dựng và xăng dầu tăng giá, đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp. Chính quyền và các ngành chức năng địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn này.

Giải ngân thấp hơn kế hoạch, Hà Nội “thúc” giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Năm 2026, Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Đến đầu tháng 3, thành phố đã giải ngân được gần 10.000 tỷ đồng, đạt 7,92% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn bình quân cả nước nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch đề ra.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Đồng Tháp “chạy đua” với thời gian

VOV.VN - Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, đến hết năm nay việc giải ngân vốn đầu tư công phải đạt 100% kế hoạch đề ra. Do đó, ở thời điểm “nước rút”, các chủ đầu tư, nhà thầu tại địa phương phải triển khai thực hiện các công trình, dự án thật khẩn trương, “chạy đua” với thời gian.

