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Công nghệ mở hướng nâng cao giá trị khai thác hải sản

Thứ Bảy, 09:59, 14/11/2026
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VOV.VN - Ngày 13/11, tại Khánh Hòa, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức diễn đàn bàn giải pháp phát triển bền vững chuỗi khai thác, bảo quản và chế biến hải sản. Ứng dụng công nghệ được xác định là hướng đi quan trọng, giúp ngư dân giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

 

Từ những cuốn sổ ghi chép thủ công, nhiều ngư dân Khánh Hòa đánh bắt xa bờ đã chuyển sang sử dụng nhật ký khai thác điện tử. Thời gian thả lưới, thu lưới và sản lượng đánh bắt được cập nhật trên phần mềm, truyền dữ liệu về cơ quan quản lý. Cách làm này giúp ngư dân thuận tiện hơn trong ghi chép, đồng thời minh bạch hoạt động khai thác.

Ông Nguyễn Văn Tính, ngư dân phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Nhật ký khai thác ghi luôn trên phần mềm, truyền dữ liệu về Chi cục Thủy sản luôn. Hồi trước là mình phải ghi trên giấy khai thác, nhiều khi lúc nhớ, lúc quên. Phải ghi đủ bủa lưới mấy giờ, kéo lưới mấy giờ, được bao nhiêu cá nữa, nếu có nhật ký điện tử như vậy thì hay, tiện hơn vì có máy”.

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Ngư dân tỉnh Khánh Hòa ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng hải sản

Không chỉ nhật ký điện tử, ngư dân Khánh Hòa còn ứng dụng hệ thống đèn LED, thiết bị định vị GPS, hệ thống thông tin địa lý GIS để tìm kiếm ngư trường; cải tiến hầm bảo quản nhằm giữ chất lượng hải sản sau khai thác. Tại Lâm Đồng, hơn 8.200 tàu cá với sản lượng khai thác hằng năm trên 250.000 tấn cũng đang từng bước ứng dụng máy dò ngang, radar hàng hải, đèn LED chuyên dụng và công nghệ bảo quản trên tàu cá. Những thiết bị này giúp ngư dân nâng cao hiệu quả đánh bắt, giảm thời gian tìm kiếm ngư trường và hạn chế tổn thất sau thu hoạch.

Việc ứng dụng công nghệ càng trở nên cần thiết khi nghề cá Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào thị trường quốc tế. Các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chống khai thác IUU ngày càng chặt chẽ. Theo ông Nguyễn Trọng Chánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, đây là sức ép nhưng cũng là động lực để nghề cá đổi mới phương thức sản xuất.

“Nghề cá Việt Nam đang gia nhập sâu, rộng thị trường quốc tế vì vậy yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt hơn. Vì vậy, hệ thống khuyến nông đang tích cực áp dụng nhiều mô hình nhằm giúp cho nghề cá đáp ứng được các yêu cầu quốc tế", ông Chánh chia sẻ.

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Diễn đàn thu hút các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, ngư dân tại Nam Trung Bộ

Những chuyển biến này cũng phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nghị quyết xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính; đồng thời yêu cầu khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường và sinh kế lâu dài của người dân. Đây cũng là cơ sở để ngành thủy sản chuyển từ chú trọng sản lượng sang nâng cao giá trị, hiệu quả và trách nhiệm trong khai thác.

Tại diễn đàn khuyến nông, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác, bảo quản hải sản; kết nối ngư dân với doanh nghiệp, cảng cá để tổ chức thu mua, tiêu thụ. Hiện nay, nguồn lợi thủy sản suy giảm, chi phí đầu vào cao, tổn thất sau thu hoạch còn lớn, liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ và đặc biệt là các yêu cầu khắt khe về chống khai thác IUU, truy xuất nguồn gốc.

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Diễn đàn khuyến nông được tổ chức nhằm nâng cao giá trị hải sản

Những bài toán này đòi hỏi ngư dân phải chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “chú trọng sản lượng” sang “nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Theo ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đơn vị lựa chọn những tàu cá đủ điều kiện để chuyển giao công nghệ, nhân rộng mô hình:

“Chúng tôi lựa chọn các tàu đảm bảo tiêu chuẩn ra khơi, đưa các thiết bị, công nghệ lên tàu. Và từ những tàu này, chính ngư dân sẽ tuyên truyền các ngư dân khác làm theo. Tổ chức khai thác có hiệu quả, các ngư dân sẽ trao đổi, học tập lẫn nhau. Qua sự học tập sẽ nhân rộng các mô hình”, ông Hoàng Văn Hồng nói.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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