Cục Thuế ra mắt eTax Mobile 3.4.2 bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế

Tại phiên bản mới, giao diện trang chủ của ứng dụng được điều chỉnh theo hướng tập trung các nhóm thông tin thường xuyên được sử dụng. Sau khi đăng nhập, NNT có thể theo dõi tại khu vực Tổng quan các nội dung gồm tình trạng tạm hoãn xuất cảnh, thông tin nghĩa vụ thuế, thông tin thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương, thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, danh sách địa điểm kinh doanh và thông tin tổ chức, doanh nghiệp đối với cá nhân là người đại diện.

Cùng với việc cập nhật giao diện, eTax Mobile 3.4.2 bổ sung chức năng gửi phản hồi về nghĩa vụ thuế ngay trên màn hình “Thông tin nghĩa vụ thuế”. Thông qua chức năng này, NNT có thể gửi thông tin về các trường hợp dữ liệu chưa chính xác hoặc các nội dung cần cơ quan thuế hỗ trợ xử lý.

Ứng dụng cũng bổ sung chức năng tra cứu thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngay tại màn hình Tổng quan. Người sử dụng có thể theo dõi các thông tin liên quan đến số thuế phải nộp, tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính và các dữ liệu liên quan đến tài sản thuộc diện quản lý thuế.

Đối với chức năng tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, phiên bản 3.4.2 điều chỉnh cách hiển thị dữ liệu. Theo đó, ứng dụng chỉ hiển thị các khoản phải nộp đã được xác nhận, không hiển thị các khoản nộp đang trong trạng thái chờ xử lý.

Một nội dung được cập nhật trong phiên bản mới là nâng cấp Chatbot AI lên phiên bản 2.0. Công cụ này hỗ trợ NNT tra cứu một số thông tin liên quan đến tình trạng nợ thuế, thông tin cưỡng chế thuế, tình trạng tạm hoãn xuất cảnh và các nội dung liên quan thông qua hình thức trao đổi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Ngoài chức năng tra cứu, Chatbot AI 2.0 được bổ sung khả năng hướng dẫn cá nhân kinh doanh lập tờ khai thông qua hội thoại. Người sử dụng có thể nhận hướng dẫn trong quá trình thực hiện các bước kê khai trên ứng dụng.

Theo Cục Thuế, việc nâng cấp eTax Mobile phiên bản 3.4.2 nằm trong quá trình hoàn thiện các dịch vụ thuế điện tử, mở rộng khả năng cung cấp thông tin và hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế trên nền tảng số.