Công khai hơn 150.000 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế

Theo cơ quan thuế, danh sách được công khai gồm các người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái 03 - ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và 06 - không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có tên trong danh sách chủ động liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng (nếu có).

Theo Thuế TP Hà Nội, việc người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với chính người nộp thuế.

Cơ quan thuế cho biết, khi doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định, các nghĩa vụ về kê khai thuế, hóa đơn, quyết toán thuế và các khoản phải nộp vẫn có thể tiếp tục phát sinh. Điều này có thể dẫn đến việc bị xử phạt vi phạm hành chính, tính tiền chậm nộp, tạm hoãn xuất cảnh hoặc gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính trong thời gian tới.

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế, Thuế TP Hà Nội đã phát hành Thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế trên địa bàn, kêu gọi chủ động phối hợp rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế và hoàn tất các thủ tục còn tồn đọng.

Theo cơ quan thuế, việc làm sạch dữ liệu không nhằm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp mà hướng đến tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm thông tin người nộp thuế chính xác, đầy đủ, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như người dân.