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Ra mắt cẩm nang hướng dẫn người nộp thuế làm sạch mã số thuế

Thứ Tư, 18:33, 29/07/2026
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VOV.VN - Quá trình triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế TP. Hà Nội đã biên soạn và phát hành “Cẩm nang hướng dẫn làm sạch mã số thuế” cùng nhiều tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nhằm hỗ trợ người nộp thuế rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế một cách thuận tiện.

Chiến dịch được thực hiện theo Công điện số 18/CĐ-CT của Cục Thuế, với mục tiêu tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao chất lượng quản lý thuế và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thông tin đăng ký thuế.

Theo Thuế TP. Hà Nội, chiến dịch hướng tới khắc phục tình trạng người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Qua đó, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như công tác quản lý thuế.

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Xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm, Thuế TP. Hà Nội đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn với nhiều nội dung thiết thực như giải thích các trạng thái mã số thuế; hướng dẫn xử lý đối với mã số thuế ở trạng thái 03 và trạng thái 06; giải đáp các tình huống, vướng mắc thường gặp; cảnh báo những rủi ro có thể phát sinh và khuyến nghị người nộp thuế chủ động phối hợp với cơ quan thuế để cập nhật, hoàn thiện thông tin đăng ký theo quy định.

Thông qua cẩm nang và các tài liệu hướng dẫn, cơ quan thuế kỳ vọng người nộp thuế sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin, nắm rõ tình trạng mã số thuế của mình, chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết, qua đó hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thuế TP. Hà Nội cũng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động nghiên cứu nội dung cẩm nang, rà soát thông tin đăng ký thuế và phối hợp với cơ quan thuế xử lý kịp thời các trường hợp cần cập nhật, điều chỉnh.

Theo cơ quan thuế, việc chủ động làm sạch và chuẩn hóa thông tin mã số thuế không chỉ giúp người nộp thuế bảo đảm quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ thuế mà còn góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý thuế hiện đại, chính xác, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện môi trường kinh doanh.

Người nộp thuế có thể tra cứu các tài liệu hướng dẫn dưới dạng điện tử tại đây và sử dụng phiên bản Flipbook của cẩm nang tại đây để thuận tiện theo dõi trên điện thoại hoặc máy tính.

 

Tuấn Linh/VOV.VN
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