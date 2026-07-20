Cụm công nghiệp Đại Lâm, Bắc Ninh: Đường nội bộ xuống cấp, khói đen từ nhà xưởng

Cụm công nghiệp Đại Lâm, khu phía Bắc – giai đoạn 1, hiện thuộc địa bàn xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Từ khu vực trạm xử lý nước thải đi sâu vào khu sản xuất, phóng viên ghi nhận nhiều đoạn đường nội bộ xuống cấp, nước đọng tại các vị trí thấp, xe tải và xe bồn qua lại trong bụi, bùn đất.

Theo Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang, hạng mục trạm xử lý nước thải và các công trình phụ trợ được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công với giá trị dự toán hơn 11,5 tỷ đồng. Đây là giá trị dự toán được phê duyệt, không phải giá trị quyết toán thực tế của công trình.

Tháng 8/2021, UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (cũ) thống nhất bàn giao trạm từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận, quản lý và vận hành. Theo báo cáo của đơn vị quản lý, trạm đã trải qua quá trình vận hành thử và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường vào tháng 1/2022.

Tuy nhiên, lượng nước chảy về bể tiếp nhận rất thấp, không đủ để trạm duy trì vận hành ổn định.

Nước thải không về đủ trạm

Tháng 9/2021, khi khảo sát việc vận hành thử, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (cũ) ghi nhận máy móc tại trạm có chạy nhưng lượng nước tiếp nhận không đáng kể. Tại thời điểm kiểm tra, mới có 3 trong số 12 cơ sở đang hoạt động đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom.

Đến tháng 4/2023, báo cáo của đơn vị quản lý cho biết 11 doanh nghiệp trong cụm đã đấu nối vào hệ thống tập trung. Tổng lượng nước thải được thống kê khoảng 50,5m³/ngày đêm, gồm khoảng 37,5m³ nước thải sinh hoạt và 13m³ nước thải sản xuất.

Toàn cảnh trạm xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Đại Lâm, khu phía Bắc – giai đoạn 1. Công trình có công suất thiết kế 630m³/ngày đêm nhưng hiện chưa thể duy trì vận hành ổn định do lượng nước đầu vào thấp.

Nhưng lượng nước thực tế về trạm thấp hơn nhiều. Báo cáo tháng 5/2023 cho thấy nước tại bể tiếp nhận chủ yếu đến từ doanh nghiệp nằm gần công trình, khoảng 11m³/ngày đêm vào thời kỳ sản xuất cao điểm và chỉ khoảng 3m³ ở những thời điểm khác.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Đơn vị tiếp nhận công trình trong tình trạng lượng nước đầu vào thấp, không có cán bộ chuyên sâu và chưa được bố trí nguồn kinh phí thường xuyên riêng để quản lý, vận hành trạm".

Cũng tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Khanh, chuyên viên của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang cho biết: "Một số đoạn cống đã bị sụt lún, tắc nghẽn. Đơn vị cũng nhận được phản ánh về khả năng các mối nối cống bê tông không còn bảo đảm độ kín. Tuy nhiên, toàn tuyến chưa được khảo sát đầy đủ để xác định vị trí ách tắc hoặc thất thoát".

Trong báo cáo tháng 3/2026 của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang tiếp tục ghi nhận hệ thống thoát nước mưa, nước thải tại một số vị trí bị sụt lún, tắc nghẽn. Lượng nước đầu vào không đủ để duy trì hệ vi sinh, vì vậy trạm chưa thể vận hành ổn định.

Thực trạng này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở công trình xử lý cuối tuyến, mà còn liên quan đến hệ thống thu gom, các điểm đấu nối và hạ tầng dùng chung trong toàn cụm.

Đường hỏng, nước ngập, khói đen từ nhà xưởng

Thâm nhập vào khu sản xuất trong Cụm công nghiệp Đại Lâm, nhiều đoạn đường nội bộ đã bong tróc, lồi lõm. Tại những vị trí thấp, nước đọng thành vùng, có nơi chiếm một phần lối đi. Phương tiện phải giảm tốc hoặc tránh sang phần đường còn lại.

Hạ tầng xuống cấp, đường nội bộ trong Cụm công nghiệp Đại Lâm nhiều đoạn lầy lội, ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Xe tải và xe bồn qua lại làm bùn đất, nước bẩn bắn sang hai bên. Những đoạn khô hơn lại phủ bụi. Mỗi lượt phương tiện đi qua tiếp tục khuấy lớp bụi trên mặt đường rồi cuốn về phía các nhà xưởng.

Tình trạng này không phải mới xuất hiện. Báo cáo thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tháng 11/2024 đã ghi nhận đường giao thông tại Cụm công nghiệp Đại Lâm có nhiều vị trí xuống cấp, sụt lún, đọng nước; hệ thống thoát nước cũng bị sụt lún tại một số điểm.

Trong khi đó, báo cáo tháng 3/2026 của đơn vị này tiếp tục xác nhận hệ thống đường giao thông nội bộ không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên đã xuống cấp.

Nhà xưởng, bãi tập kết vật liệu, phương tiện vận chuyển và các công trình phụ trợ nằm xen nhau. Tại không ít vị trí, đường hỏng, nước đọng, bùn đất và vật liệu vẫn xuất hiện trên lối đi chung.

Trong thời gian phóng viên khảo sát hiện trường, xuất hiện nhiều lượt xe bồn ra vào khu vực trạm trộn bê tông, xen lẫn xe chở cát, đá và vật liệu xây dựng. Bánh xe đi qua những đoạn ngập nước, kéo theo bùn đất sang các khu vực lân cận.

Đường nội bộ tại Cụm công nghiệp Đại Lâm xuống cấp trầm trọng, nhiều vị trí đọng nước; xe bồn vẫn thường xuyên qua lại khu vực sản xuất.

Hoạt động thu gom, xử lý nước vệ sinh thiết bị, nước rửa phương tiện cùng bùn, cặn phát sinh tại khu vực trạm trộn bê tông đang được thực hiện ra sao là nội dung cần được cơ quan chức năng kiểm tra tại cơ sở.

Ở một khu vực khác, khói đen liên tục thoát lên phía trên mái nhà xưởng. Khói kéo dài trong suốt thời gian phóng viên quan sát, lan theo chiều gió và kèm mùi khó chịu. Phía trong, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra, phương tiện chở nguyên liệu tiếp tục ra vào.

Khói đen bốc lên từ các ống khói của khu vực nhà xưởng tại Cụm công nghiệp Đại Lâm trong thời gian phóng viên ghi nhận thực tế.

Hiện chưa có kết quả đo đạc để xác định thành phần khí thải hoặc mức độ ảnh hưởng tới môi trường. Tuy nhiên, hiện tượng khói đen xuất hiện kéo dài trong thời gian nhà xưởng hoạt động cần được cơ quan chuyên môn, ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tại nguồn phát sinh.

Vật liệu, phế gỗ và hàng hóa được tập kết dọc đường nội bộ tại Cụm công nghiệp Đại Lâm, khiến khu vực sản xuất trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan.

Cụm công nghiệp Đại Lâm hiện nay thuộc địa bàn xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Đường nội bộ xuống cấp, nhiều vị trí ngập nước, khói đen kèm mùi khó chịu xuất hiện tại khu vực sản xuất đã được chính quyền địa phương ghi nhận và kiểm tra ra sao? Việc duy tu hạ tầng, quản lý hệ thống thoát nước và theo dõi các nguồn thải trong cụm hiện do đơn vị nào chịu trách nhiệm?

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