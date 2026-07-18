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Bắc Ninh đầu tư hơn 2.245 tỷ đồng nâng cấp 3 tuyến đường trọng điểm miền núi

Thứ Bảy, 06:00, 18/07/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh và xây dựng các tuyến nhánh với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.245 tỷ đồng.

Dự án thứ nhất là Cải tạo, nâng cấp ĐT.291B và tuyến nhánh, có tổng mức đầu tư 868,233 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn các xã Lục Ngạn, Đèo Gia và Tuấn Đạo.

Theo đó, dự án sẽ cải tạo, nâng cấp đoạn ĐT.291B từ Km22+000 đến Km26+500 với chiều dài khoảng 4,5 km; xây dựng mới 7 cầu, cống thay thế các công trình hiện hữu trên đoạn từ Km5+100 đến Km19+750. Đồng thời, đầu tư tuyến đường mới dài khoảng 5,78 km nối Quốc lộ 31 với ĐT.291B, tổng diện tích xây dựng khoảng 35,83 ha.

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Ảnh minh hoạ

Đoạn ĐT.291B được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, nền đường rộng 9 m, mặt đường 7 m. Tuyến nhánh được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường 7 m; trên tuyến xây dựng 2 cầu, trong đó có cầu qua sông Lục Nam dài khoảng 206 m cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các công trình kỹ thuật đồng bộ.

Dự án thứ hai là Cải tạo, nâng cấp ĐT.297 và tuyến nhánh ĐT.296C, tổng mức đầu tư 570,656 tỷ đồng, thực hiện trên địa bàn các xã Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Ngọc Thiện và Quang Trung.

Dự án gồm cải tạo khoảng 6 km tuyến ĐT.297; xây dựng tuyến nhánh dài 1,32 km kết nối ĐT.295 với ĐT.296C; đồng thời xây dựng mới 2,52 km tuyến ĐT.296C từ Quốc lộ 37 đến điểm đấu nối với tuyến nhánh. Tổng diện tích xây dựng khoảng 11 ha.

Theo quy hoạch, ĐT.297 được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, còn tuyến nhánh và ĐT.296C được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, kết hợp xây dựng đồng bộ hệ thống cầu, cống, thoát nước và công trình an toàn giao thông.

Dự án thứ ba là Cải tạo, nâng cấp ĐT.291C (đoạn từ Km20+500 đến Quốc lộ 31), tuyến nhánh từ Đồng Mương sang Đồng Cao và tuyến từ trung tâm xã Giáo Liêm (cũ) đến Suối Hấu, có tổng mức đầu tư 806,852 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn các xã Đại Sơn và Vân Sơn.

Dự án bao gồm cải tạo 9,3 km tuyến ĐT.291C; xây dựng tuyến nhánh từ Đồng Mương đến Đồng Cao dài khoảng 10 km và tuyến từ trung tâm xã Giáo Liêm (cũ) đến Suối Hấu dài khoảng 3,8 km. Tổng chiều dài các tuyến khoảng 23,1 km, diện tích xây dựng khoảng 30,32 ha.

Các tuyến được đầu tư theo quy mô đường cấp IV miền núi với nền đường rộng 7,5 m, mặt đường 5,5 m. Trên tuyến nhánh xây dựng 3 cầu gồm cầu Gốc Xoan, cầu Suối Hao và cầu Suối Cẩu cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Cả 3 dự án đều thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2030.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, việc đầu tư các dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các tuyến đường tỉnh, quốc lộ và mạng lưới giao thông địa phương; nâng cao năng lực vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và lưu thông hàng hóa.

Khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển của khu vực miền núi, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản vật địa phương, nâng cao đời sống người dân; đồng thời giảm nguy cơ chia cắt giao thông trong mùa mưa lũ, tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Tiến Dũng/VOV.VN
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