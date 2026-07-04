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Đà Nẵng: 21 cây cầu “đắp chiếu” vì thiếu đường dẫn, gây lãng phí vốn đầu tư

Thứ Bảy, 14:02, 04/07/2026
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VOV.VN - Tại TP. Đà Nẵng, nhiều cây cầu đã hoàn thành, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách, nhưng vẫn nằm chờ vì đường dẫn kết nối chưa xong.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn hiện còn 21 công trình cầu rơi vào tình trạng “lệch pha” tiến độ (đều thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam cũ), phần cầu đã xong nhưng đường dẫn thi công ì ạch khiến công trình chưa thể đưa vào khai thác hoặc chưa phát huy hết hiệu quả đầu tư. Trong đó, 11 cây cầu đã hoàn thành nhưng chưa có đường dẫn; 8 cầu đang thi công nhưng phần đường bị chậm so với phần cầu chính.

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Cầu Trà Đình (xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) đã hoàn thành phần cầu nhưng đường dẫn kết nối vẫn chưa xong, chưa thể đưa vào khai thác

Nguyên nhân chủ yếu khiến các dự án này chậm tiến độ được xác định do vướng giải phóng mặt bằng, phần cầu xây trên lòng sông nên bàn giao mặt bằng nhanh, còn đường dẫn phải chờ bồi thường nên chậm hơn nhiều. Hiện có đến 18 trong số 19 công trình gặp vướng mắc mặt bằng. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm vật liệu đất đắp kéo dài từ năm 2020 đến nay khiến 12 công trình dù đã có mặt bằng vẫn không thể thi công.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, một nguyên nhân quan trọng khác khiến tiến độ các dự án chậm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại một số địa phương có thời điểm chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn đầu kéo theo thay đổi chủ đầu tư, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh hợp đồng và bàn giao hồ sơ giữa các đơn vị, trong khi nhiều cán bộ được điều chuyển từ ban quản lý về xã hoặc từ xã này sang xã khác khiến quá trình xử lý hồ sơ và triển khai công việc bị ảnh hưởng.

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Đường dẫn tạm lên cầu Trà Đình là con dốc dựng đứng, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi người dân chạy xe máy qua lại

“Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm. Chủ đầu tư thường giao khoán trắng cho ban quản lý dự án, đơn vị giải phóng mặt bằng. Mặc dù các đơn vị có triển khai cũng chưa được đồng bộ và thiếu sự lãnh đạo quyết liệt. Lãnh đạo thành phố mặc dù cũng đã quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, rất nhiều thông báo kết luận, rất nhiều tiến độ, deadline đã đưa ra. Tuy nhiên, sự chuyển biến về tiến độ các cầu nó cũng chưa thực sự đạt được yêu cầu”, ông Nguyễn Hà Nam thẳng thắn.

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Nhiều cây cầu được đầu tư hàng chục tỷ đồng phải “nằm chờ”, lãng phí ngân sách nhà nước

Trước thực trạng này, UBND thành phố Đà Nẵng đã điều chỉnh chủ đầu tư, giao phần lớn dự án về các Ban quản lý dự án cấp thành phố; đồng thời chỉ đạo quyết liệt theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành” để sớm đưa các công trình vào khai thác, tránh lãng phí nguồn vốn đã đầu tư.

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Long Phi/VOV-Miền Trung
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