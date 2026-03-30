Đà Nẵng – Chemnitz kết nối hợp tác công nghệ cao, bán dẫn và AI

Chương trình nhằm thúc đẩy kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo 2 thành phố Đà Nẵng và Chemnitz (Cộng hòa liên bang Đức), trọng tâm là mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Chương trình thu hút hơn 50 đại biểu tham dự là lãnh đạo 2 thành phố cùng đại diện các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại chương trình gặp gỡ

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ vui mừng chào đón đoàn công tác thành phố Chemnitz và cộng đồng doanh nghiệp đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng; điều đó thể hiện rõ thiện chí hợp tác giữa hai địa phương trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh. Ông Hồ Quang Bửu cho rằng, Đà Nẵng và Chemnitz có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ hợp tác trên nền tảng hiểu biết, tôn trọng và cùng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, thành phố đang được xác định là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và công nghệ thông tin; đồng thời đang hoàn thiện các hạ tầng chiến lược như Công viên phần mềm số 2, Khu thương mại tự do gắn với Cảng Liên Chiểu, Trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với đó, các cơ chế, chính sách đặc thù mới được Quốc hội thông qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Thành phố Đà Nẵng mong muốn tăng cường hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp hai bên tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư của thành phố Chemnitz nói riêng và của Cộng hòa Liên bang Đức đến nghiên cứu, triển khai các hoạt động hợp tác và đầu tư lâu dài tại thành phố. Chính quyền thành phố sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn và coi thành công của doanh nghiệp, tổ chức Chemnitz cũng chính là thành công của Đà Nẵng” - ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cam kết.

Ông Sven Schulze, Thị trưởng thành phố Chemnitz phát biểu tại chương trình gặp gỡ

Ông Sven Schulze, Thị trưởng thành phố Chemnitz cho biết, 2 thành phố có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển, nhất là phát triển kinh tế gắn với công nghệ cao và tăng trưởng bền vững. Chemnitz là trung tâm công nghiệp – công nghệ quan trọng của bang Sachsen (Cộng hòa liên bang Đức), trong khi Đà Nẵng đang định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh của Việt Nam và khu vực.

Thị trưởng thành phố Chemnitz cũng kỳ vọng, cộng đồng người Việt Nam tại Chemnitz khá đông đảo, giữ vai trò quan trọng trong kết nối, giao lưu và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên; đây là lợi thế để hai thành phố tiếp tục phát triển quan hệ trong thời gian tới.

Đại diện diện các cơ quan và doanh nghiệp 2 bên giới thiệu tiềm năng hợp tác về công nghệ cao, bán dẫn, AI

“Chúng tôi mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng, không chỉ ở cấp chính quyền mà còn giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức liên quan. Chương trình gặp gỡ hôm nay là cơ hội quan trọng để mở ra những hướng hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả hơn trong tương lai” - ông Sven Schulze, Thị trưởng thành phố Chemnitz cho biết.

Tại chương trình, 2 bên đã giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển công nghệ cao, bán dẫn, AI và công nghệ xanh; thảo luận cơ hội hợp tác; trình bày chuyên đề về phát triển robot đồng hành tích hợp AI hỗ trợ người cao tuổi; đồng thời dự kiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Fraunhofer ENAS, Trung tâm DSAC và DSAI-TECH.