Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết

Thứ Bảy, 11:44, 28/03/2026
VOV.VN - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, người tiêu dùng liên quan đến vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết và dấu hiệu tăng giá bất hợp lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Giá xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG) trên thế giới và trong nước tăng do tác động của tình hình địa chính trị khu vực Trung Đông, kéo theo chi phí đầu vào của một số ngành, lĩnh vực có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, qua theo dõi ghi nhận tình trạng một số hàng hóa, dịch vụ không hoặc ít chịu tác động trực tiếp từ biến động giá xăng dầu nhưng vẫn điều chỉnh tăng giá bán; thậm chí có dấu hiệu lợi dụng biến động giá để tăng giá không phù hợp với chi phí thực tế. Thực trạng này gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Da nang kiem tra, xu ly vi pham trong niem yet gia, ban khong dung gia niem yet hinh anh 1
Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị bán xăng dầu

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trọng tâm là kiểm tra việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu và những hàng hóa có biến động giá lớn.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng quản lý thị trường đã công bố số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng xăng dầu để người dân thuận tiện phản ánh khi phát hiện sai phạm.

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng tình hình để tăng giá bất hợp lý, Sở Công Thương đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý giá; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; Không lợi dụng tình hình thị trường, biến động giá xăng dầu để tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đề nghị tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi phát hiện các hành vi vi phạm về giá kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng hoặc qua đường dây nóng để được tiếp nhận, xử lý theo quy định. Số điện thoại đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng:  0829.001.799.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên toàn quốc
Xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên toàn quốc

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ mới có Công văn 2389/VPCP-V.I ngày 19/3/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên toàn quốc

Xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên toàn quốc

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ mới có Công văn 2389/VPCP-V.I ngày 19/3/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn găm hàng, tăng giá
Tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn găm hàng, tăng giá

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn găm hàng, tăng giá

Tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn găm hàng, tăng giá

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường.

Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng
Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

VOV.VN - Doanh nghiệp đã bị xử phạt 35 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch.

Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

VOV.VN - Doanh nghiệp đã bị xử phạt 35 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch.

