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Đà Nẵng vẫn phải xếp hàng ưu tiên thuê nhà ở xã hội vì “cầu vượt cung”

Thứ Bảy, 11:07, 25/07/2026
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VOV.VN - Đà Nẵng hiện có gần 12.700 căn hộ, phòng ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, chiếm khoảng 70% quỹ nhà cho thuê thuộc tài sản công của cả nước. Thế nhưng, nhu cầu thực tế đang vượt xa nguồn cung.Thành phố vẫn phải ban hành quy định xếp thứ tự ưu tiên người được thuê.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, hiện Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà đang quản lý, bố trí cho thuê khoảng 10.800 căn hộ chung cư và gần 1.900 phòng ký túc xá sinh viên thuộc sở hữu Nhà nước. Dù vậy, do nhu cầu thuê nhà ở xã hội trên địa bàn rất cao so với nguồn cung, thành phố Đà Nẵng buộc phải ban hành Quy định số 111 năm 2026, quy định cụ thể thứ tự ưu tiên đối tượng được thuê.

Theo đó, người có công cách mạng được xếp ưu tiên hàng đầu, tiếp đến lần lượt là thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng liên quan khác.

Da nang van phai xep hang uu tien thue nha o xa hoi vi cau vuot cung hinh anh 1

Về nguồn cung mới, giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành hơn 6.300 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Bước sang giai đoạn 2026-2030, thành phố đang triển khai thủ tục gần 40.000 căn, cao gấp rưỡi chỉ tiêu được giao. Riêng những tháng cuối năm 2026, thành phố dự kiến khởi công thêm 8 dự án với gần 4.900 căn, phấn đấu hoàn thành khoảng 3.600 căn đến 3.900 căn trong năm.

Việc phải xây dựng cơ chế xếp hàng ưu tiên, dù đang sở hữu quỹ nhà lớn nhất cả nước, cho thấy áp lực về chỗ ở cho thuê tại thành phố Đà Nẵng vẫn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi thành phố tiếp tục mở rộng nguồn cung trong thời gian tới.

Da nang van phai xep hang uu tien thue nha o xa hoi vi cau vuot cung hinh anh 2

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sẽ điều chỉnh các chỉ tiêu, tăng chỉ tiêu cho thuê lên theo định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đồng thời xây dựng một đề án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030”.

Long Phi/ VOV-Miền Trung
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