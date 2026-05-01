中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

WB phê duyệt 300 triệu USD giúp Campuchia bứt phá hạ tầng giao thông và logistics

Thứ Sáu, 06:32, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt ngân sách 300 triệu USD hỗ trợ Campuchia nâng cấp mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối khu vực và tối ưu hóa năng lượng logistics quốc gia.

Theo thông báo của WB, sáng kiến ​​này sẽ được phát triển theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tiên được phân bổ 150 triệu USD để tập trung vào các hạng mục ưu tiên, đặc  biệt là các đoạn tuyến thuộc Hành lang Xuyên Á 21 (AH21), đồng thời kiện toàn năng lực quản lý logistics quốc gia. Dự kiến, chương trình sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 1,6 triệu người , bao gồm người tham gia giao thông và cộng đồng dân cư dọc tuyến hành lang.

wb phe duyet 300 trieu usd giup campuchia but pha ha tang giao thong va logistics hinh anh 1
Campuchia nỗ lực mở rộng hạ tầng giao thông và logistics.

Ông Peng Ponea, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Campuchia, nhấn mạnh: Chương trình này có thể thực hiện quyết định tâm trí của Chính phủ trong việc tăng cường kết nối khu vực, đảm bảo hạ tầng giao thông phục vụ tốt nhất cho cả người dân và doanh nghiệp. Công việc nâng cấp các đoạn tuyến trên Quốc lộ thuộc hành lang Xuyên Á 21 không chỉ thắt chặt liên kết vùng mà còn tối ưu hóa hiệu quả logistics, giảm chi phí vận tải.  

Ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, tái khẳng định WB sẽ sát cánh cùng Campuchia trong việc xây dựng nền tảng hạ tầng cần thiết cho sự phát triển bền vững. Ông cho biết thêm, bằng cách đầu tư vào các hoạt động giao thông quan trọng và tạo ra lợi ích cho thương mại, dự án sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh tế xuyên biên giới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, chuỗi cung ứng và du lịch.

Hành lang AH21 đóng vai trò là mạch máu giao đường bộ nối Đông - Tây giữa Campuchia và Việt Nam, kết nối các tỉnh Đông Bắc Campuchia với thị trường nội địa và các tuyến thương mại quốc tế.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: Ngân hàng Thế giới Campuchia hạ tầng giao thông logistics
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Campuchia miễn phạt quá hạn cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia
VOV.VN - Quyết liệt triệt phá các sào huyệt lừa đảo trực tuyến và đẩy nhanh chiến dịch làm sạch địa bàn, chính phủ Campuchia vừa đưa ra một quyết định chưa từng có: miễn toàn bộ án phạt cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia.

VOV.VN - Quyết liệt triệt phá các sào huyệt lừa đảo trực tuyến và đẩy nhanh chiến dịch làm sạch địa bàn, chính phủ Campuchia vừa đưa ra một quyết định chưa từng có: miễn toàn bộ án phạt cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia.

Campuchia và Trung Quốc nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược từ 2+2 lên 3+3

Campuchia: Tranh chấp biên giới cần được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ