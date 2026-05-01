WB phê duyệt 300 triệu USD giúp Campuchia bứt phá hạ tầng giao thông và logistics

Theo thông báo của WB, sáng kiến ​​này sẽ được phát triển theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tiên được phân bổ 150 triệu USD để tập trung vào các hạng mục ưu tiên, đặc biệt là các đoạn tuyến thuộc Hành lang Xuyên Á 21 (AH21), đồng thời kiện toàn năng lực quản lý logistics quốc gia. Dự kiến, chương trình sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 1,6 triệu người , bao gồm người tham gia giao thông và cộng đồng dân cư dọc tuyến hành lang.

Campuchia nỗ lực mở rộng hạ tầng giao thông và logistics.

Ông Peng Ponea, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Campuchia, nhấn mạnh: Chương trình này có thể thực hiện quyết định tâm trí của Chính phủ trong việc tăng cường kết nối khu vực, đảm bảo hạ tầng giao thông phục vụ tốt nhất cho cả người dân và doanh nghiệp. Công việc nâng cấp các đoạn tuyến trên Quốc lộ thuộc hành lang Xuyên Á 21 không chỉ thắt chặt liên kết vùng mà còn tối ưu hóa hiệu quả logistics, giảm chi phí vận tải.

Ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, tái khẳng định WB sẽ sát cánh cùng Campuchia trong việc xây dựng nền tảng hạ tầng cần thiết cho sự phát triển bền vững. Ông cho biết thêm, bằng cách đầu tư vào các hoạt động giao thông quan trọng và tạo ra lợi ích cho thương mại, dự án sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh tế xuyên biên giới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, chuỗi cung ứng và du lịch.

Hành lang AH21 đóng vai trò là mạch máu giao đường bộ nối Đông - Tây giữa Campuchia và Việt Nam, kết nối các tỉnh Đông Bắc Campuchia với thị trường nội địa và các tuyến thương mại quốc tế.