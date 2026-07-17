English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Thứ Sáu, 18:23, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đà Nẵng hướng tới mục tiêu hỗ trợ trên 80% doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp số và đưa kinh tế số đóng góp khoảng 35-40% GRDP vào năm 2030. Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng thông tin tại Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa diễn ra chiều 17/7.

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 61.000 doanh nghiệp, chi nhánh và địa điểm kinh doanh đang hoạt động; trong đó hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là lực lượng quan trọng tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng của thành phố. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp.

Da nang ho tro doanh nghiep nho va vua chuyen doi so hinh anh 1
Quang cảnh Hội nghị

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND UBND Đà Nẵng cho biết, thành phố luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Cụ thể hóa chủ trương này, tháng 7 vừa qua, UBND thành phố triển khai “Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030”, hướng tới mục tiêu hỗ trợ trên 80% doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp số và đưa kinh tế số đóng góp khoảng 35-40% GRDP vào năm 2030.

Cùng với đề án này, thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ 14 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số; từ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), ưu đãi cho lĩnh vực AI, bán dẫn, đến các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.

Da nang ho tro doanh nghiep nho va vua chuyen doi so hinh anh 2
Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng trình bày các chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số

Thành phố Đà Nẵng đã khẳng định sự đồng hành bằng nguồn lực ngân sách thiết thực. Trong giai đoạn 2025-2026, thành phố đã cấp 10 tỷ đồng hỗ trợ 123 dự án khởi nghiệp sáng tạo và gần 1 tỷ đồng hỗ trợ đổi mới công nghệ trực tiếp cho doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố công bố và trao chứng nhận các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, tiêu biểu như: Miễn phí trọn đời phần mềm bán hàng, khai thuế (MISA, Digital X) cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm; Miễn phí từ 12 tháng đến 24 tháng phần mềm Sapo 6870 và tặng 2.000 hóa đơn điện tử; Fastdo miễn phí 6 tháng nền tảng quản trị nhân sự.

Da nang ho tro doanh nghiep nho va vua chuyen doi so hinh anh 3
Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ngoài ra, các nhà mạng như VNPT, Viettel, MobiFone hỗ trợ các gói dùng thử và tặng kèm từ 3 tháng đến 6 tháng dịch vụ chữ ký số (SmartCA/Mysign), hàng ngàn hóa đơn điện tử và các giải pháp hợp đồng điện tử, quản lý bán hàng.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: Mục tiêu tăng trưởng hai con số của Đà Nẵng không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư hay tăng quy mô sản xuất, động lực quan trọng nhất phải đến từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:

“Chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai nhanh, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp công nghệ cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, không chỉ cung cấp giải pháp công nghệ mà còn đồng hành với doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi. Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi mong các doanh nghiệp mạnh dạn thay đổi tư duy quản trị. Chuyển đổi số không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ người lãnh đạo doanh nghiệp. Khi người đứng đầu quyết tâm thay đổi thì chuyển đổi số mới thành công” - ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

a_3.jpg

Phường đầu tiên ở Đà Nẵng vận hành hệ thống chính quyền số

VOV.VN - Chiều nay (24/6), UBND phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng tổ chức “Lễ công bố vận hành hệ thống Chính quyền số”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây là địa phương đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng ứng dụng, vận hành hệ thống chính quyền số.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng thí điểm hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ
Đà Nẵng thí điểm hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ

VOV.VN - Chiều nay (26/5) tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Công Thương và UBND thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số.

Đà Nẵng thí điểm hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ

Đà Nẵng thí điểm hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ

VOV.VN - Chiều nay (26/5) tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Công Thương và UBND thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số.

Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

VOV.VN - Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh thông qua việc tái cấu trúc doanh nghiệp, tái đánh giá chuỗi giá trị, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

VOV.VN - Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh thông qua việc tái cấu trúc doanh nghiệp, tái đánh giá chuỗi giá trị, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống mưa lũ
Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống mưa lũ

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực 24/24 giờ, chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông và hạ tầng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống mưa lũ

Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống mưa lũ

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực 24/24 giờ, chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông và hạ tầng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 29 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm hoàn thành mục tiêu và giải ngân đúng kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 29 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm hoàn thành mục tiêu và giải ngân đúng kế hoạch.

Nghị quyết số 57-NQ/TW: Năng lượng chuyển mình nhờ đổi mới công nghệ
Nghị quyết số 57-NQ/TW: Năng lượng chuyển mình nhờ đổi mới công nghệ

VOV.VN - Nhờ đổi mới công nghệ, lĩnh vực năng lượng đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ phát triển; lấy mục tiêu đo lường hiệu quả bằng sản phẩm, dữ liệu và kết quả đầu ra.

Nghị quyết số 57-NQ/TW: Năng lượng chuyển mình nhờ đổi mới công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW: Năng lượng chuyển mình nhờ đổi mới công nghệ

VOV.VN - Nhờ đổi mới công nghệ, lĩnh vực năng lượng đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ phát triển; lấy mục tiêu đo lường hiệu quả bằng sản phẩm, dữ liệu và kết quả đầu ra.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp