Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 61.000 doanh nghiệp, chi nhánh và địa điểm kinh doanh đang hoạt động; trong đó hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là lực lượng quan trọng tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng của thành phố. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND UBND Đà Nẵng cho biết, thành phố luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Cụ thể hóa chủ trương này, tháng 7 vừa qua, UBND thành phố triển khai “Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030”, hướng tới mục tiêu hỗ trợ trên 80% doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp số và đưa kinh tế số đóng góp khoảng 35-40% GRDP vào năm 2030.

Cùng với đề án này, thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ 14 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số; từ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), ưu đãi cho lĩnh vực AI, bán dẫn, đến các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng trình bày các chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số

Thành phố Đà Nẵng đã khẳng định sự đồng hành bằng nguồn lực ngân sách thiết thực. Trong giai đoạn 2025-2026, thành phố đã cấp 10 tỷ đồng hỗ trợ 123 dự án khởi nghiệp sáng tạo và gần 1 tỷ đồng hỗ trợ đổi mới công nghệ trực tiếp cho doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố công bố và trao chứng nhận các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, tiêu biểu như: Miễn phí trọn đời phần mềm bán hàng, khai thuế (MISA, Digital X) cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm; Miễn phí từ 12 tháng đến 24 tháng phần mềm Sapo 6870 và tặng 2.000 hóa đơn điện tử; Fastdo miễn phí 6 tháng nền tảng quản trị nhân sự.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ngoài ra, các nhà mạng như VNPT, Viettel, MobiFone hỗ trợ các gói dùng thử và tặng kèm từ 3 tháng đến 6 tháng dịch vụ chữ ký số (SmartCA/Mysign), hàng ngàn hóa đơn điện tử và các giải pháp hợp đồng điện tử, quản lý bán hàng.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: Mục tiêu tăng trưởng hai con số của Đà Nẵng không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư hay tăng quy mô sản xuất, động lực quan trọng nhất phải đến từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:

“Chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai nhanh, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp công nghệ cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, không chỉ cung cấp giải pháp công nghệ mà còn đồng hành với doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi. Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi mong các doanh nghiệp mạnh dạn thay đổi tư duy quản trị. Chuyển đổi số không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ người lãnh đạo doanh nghiệp. Khi người đứng đầu quyết tâm thay đổi thì chuyển đổi số mới thành công” - ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.