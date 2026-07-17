Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống mưa lũ

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản yêu cầu các Cục quản lý chuyên ngành, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Sở Xây dựng 15 tỉnh, thành phố gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Bộ Xây dựng yêu cầu sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước lũ quét, sạt lở.

Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản, Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời rà soát các phương án bảo đảm an toàn giao thông và an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, triển khai phương án bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý; kịp thời khắc phục các vị trí sạt lở, chia cắt nhằm duy trì lưu thông thông suốt, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và trục giao thông chính. Đồng thời, chú trọng bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và các hạng mục đang thi công.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng được giao chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp với Sở Xây dựng và lực lượng chức năng địa phương tổ chức trực gác, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí ngập sâu, ngầm tràn, đường bị sạt lở hoặc đứt gãy; kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm đã được cảnh báo.

Đối với lĩnh vực đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm tăng cường tuần tra, chốt gác tại các vị trí xung yếu như cầu, hầm, nền đường yếu, khu vực thường xuyên ngập nước, có nguy cơ lũ quét, sạt lở hoặc đá rơi. Các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông đường sắt được khôi phục trong thời gian sớm nhất.

Quốc lộ 6 qua Điện Biên xuất hiện nhiều điểm sạt lở, có nơi phải cấm đường tạm thời.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu ngành đường sắt chủ động xây dựng phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi mưa lũ gây ngập lụt hoặc sạt trượt tại các khu đoạn phải tạm dừng khai thác.

Đối với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ yêu cầu theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy; thu hồi, bảo quản hệ thống phao tiêu, báo hiệu khi cần thiết và nhanh chóng khôi phục sau khi nước rút. Đồng thời, tổ chức thường trực chống va trôi tại các cầu trọng yếu trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Trong lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được giao tăng cường kiểm tra hệ thống sân bay, nhà ga, thông tin liên lạc và công tác điều hành bay; chỉ đạo các hãng hàng không theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh lịch bay, đường bay và sân bay đến phù hợp với điều kiện khai thác.

Đối với Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn thi công, phòng chống sạt lở trong mùa mưa lũ; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị để xử lý kịp thời các sự cố công trình, đồng thời phối hợp bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.

Sở Xây dựng các địa phương nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông để khắc phục kịp thời các sự cố do thiên tai gây ra; tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý, đồng thời phối hợp với ngành đường sắt trong công tác điều hành vận tải, chuyển tải hành khách và hàng hóa khi cần thiết.