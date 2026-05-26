Đà Nẵng thí điểm hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ

Thứ Ba, 18:17, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (26/5) tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Công Thương và UBND thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số.

 

Kế hoạch được triển khai theo mô hình phối hợp “Nhà nước - doanh nghiệp - hộ kinh doanh”, trong đó cơ quan nhà nước giữ vai trò định hướng, hỗ trợ; doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tín dụng cung cấp nền tảng và giải pháp số; hộ kinh doanh là trung tâm thụ hưởng và trực tiếp tham gia quá trình chuyển đổi số.

Tham gia chương trình, các hộ kinh doanh sẽ được đánh giá miễn phí mức độ sẵn sàng chuyển đổi số thông qua hệ thống RDX tại RDX Việt Nam; được tư vấn lựa chọn giải pháp số phù hợp, trải nghiệm các nền tảng quản trị số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ miễn phí nhiều giải pháp thiết thực như phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số trong 6 tháng; 5.000 hóa đơn điện tử; hỗ trợ tên miền quốc gia .biz.vn, website AI, email theo tên miền; hướng dẫn xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội, ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung và quảng bá sản phẩm trực tuyến.

Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ KHCN phát biểu tại Hội nghị

Theo kế hoạch, chương trình triển khai đến hết tháng 11/2026 với mục tiêu khảo sát khoảng 10.000 hộ kinh doanh, phấn đấu trên 90% hộ tham gia khảo sát được tư vấn và hỗ trợ trải nghiệm các nền tảng số phù hợp. Thành phố cũng hướng tới hình thành cộng đồng hộ kinh doanh số và mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở.

Bộ Khoa học và Công nghệ và Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ký kết Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số

Chương trình nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời thúc đẩy phổ cập chuyển đổi số tới khu vực kinh tế cơ sở. Sau kết quả bước đầu triển khai tại Thái Nguyên năm 2025, Đà Nẵng được lựa chọn là địa phương tiếp theo thực hiện thí điểm nhờ có nền tảng tốt về chính quyền số, hạ tầng số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cao.

Điểm đặc biệt của chương trình lần này là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số. UBND thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ chỉ đạo, tổ chức điều hành các cơ quan phố hợp triển khai hiệu quả giai đoạn thí điểm ban đầu; và tiếp tục triển khai hướng đến mục tiêu hơn 90% hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán lẻ tiếp cận Chương trình, được sử dụng Bộ nền tảng, phần mềm và công cụ số trong mọi hoạt động quản lý, kinh doanh, tiếp cận khách hành trên môi trường mạng để tăng doanh số bán ra, tăng lợi nhuận, phát triển bền vững.

Trao thỏa thuận hợp tác Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Hội nghị ký kết và triển khai hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng thành phố Đà Nẵng trong việc triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ chuyển đổi số hiệu quả và bền vững. Với quyết tâm chính trị cao, cùng sự đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, tôi tin tưởng Chương trình sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét trong hoạt động của cửa hàng hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số thành phố”.

DAVAS 2026 - Cơ hội lớn để Đà Nẵng kết nối dòng vốn đầu tư toàn cầu

VOV.VN - Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu”, DAVAS 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27/5 gửi đi thông điệp “Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa”. DAVAS 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của Đà Nẵng trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực đầu tư.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Đà Nẵng tìm động lực tăng trưởng mới từ trí thức khoa học- công nghệ

VOV.VN - Sáng nay (18/5), Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn “Trí thức khoa học - công nghệ đóng góp ý kiến phát triển thành phố Đà Nẵng”. Diễn đàn thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức tham gia hiến kế, đề xuất nhiều giải pháp phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa triển khai Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn. Chương trình nhằm đẩy mạnh bảo tồn, phát triển nguồn gen quý, đặc biệt là sâm Ngọc Linh; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm dược liệu.

Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao, tạo nền tảng để bứt tốc trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

