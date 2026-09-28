Đà Nẵng xếp thứ 4/34 địa phương về giải ngân đầu tư công

Đà Nẵng đã giải ngân hơn 11,4 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Đến giữa tháng 9, thành phố Đà Nẵng giải ngân hơn 11,4 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong khi bình quân cả nước khoảng 50%. Thành phố Đà Nẵng đứng thứ 4/34 địa phương cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 40%, vốn ngân sách địa phương đạt hơn 73%.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (thứ 2, phải sang) nghe báo cáo tiến độ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D đoạn qua xã Bến Giằng

Theo lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, tiến độ giải ngân đã có chuyển biến tích cực nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; giữa các địa phương, đơn vị còn có sự chênh lệch. Thành phố yêu cầu các xã, phường, nhất là nơi có tỷ lệ giải ngân thấp, đưa nhiệm vụ giải ngân vào nội dung kiểm điểm hằng tháng và họp chuyên đề để tháo gỡ vướng mắc. Lãnh đạo thành phố đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục giám sát tiến độ trên cơ sở dữ liệu, nghiên cứu kiểm tra chuyên đề đối với đơn vị giải ngân thấp; Sở Nội vụ tập trung đánh giá cán bộ.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (bên phải) kiểm tra dự án hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp đánh giá trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu.

“Thành phố cần thúc đẩy quyết liệt đầu tư công, tập trung giải phóng mặt bằng, giải quyết các điểm nghẽn trong thực hiện đầu tư, đất đai, quy hoạch; quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt kế hoạch đề ra. Trách nhiệm của người đứng đầu phải gắn với kết quả thực hiện và giải ngân của từng dự án; các trường hợp trì trệ, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công phải được xử lý nghiêm”, Bí thư Lê Ngọc Quang nói.