Đà Nẵng: Phát hiện 6 tấn đường tinh luyện nhập lậu

Đội Quản lý thị trường số 10 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình tiến hành kiểm tra ô tô tải biển số 74C-072.59 do ông V.Đ.T điều khiển khi đang dừng đỗ trên địa bàn.

Kết quả kiểm tra, phát hiện phương tiện này vận chuyển 120 bao đường tinh luyện nhãn hiệu MITR PHOL, xuất xứ Thái Lan, loại 50kg/bao, tổng khối lượng 6 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, ông V.Đ.T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vụ vận chuyển 6 tấn đường tinh luyện nhập lậu. (Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cung cấp)

Đội Quản lý thị trường số 10 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.Đ.T với số tiền 70 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; đồng thời, tịch thu toàn bộ 6 tấn đường tinh luyện trị giá 78 triệu đồng.

Toàn bộ 6 tấn đường đã bị tịch thu

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra hơn 400 vụ, xử lý gần 300 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, vi phạm về giá hàng hóa, gian lận thương mại. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 3,4 tỷ đồng.