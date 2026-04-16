Đà Nẵng: Phát hiện 6 tấn đường tinh luyện nhập lậu

Thứ Năm, 18:21, 16/04/2026
VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn đường tinh luyện nhập lậu. Toàn bộ 6 tấn đường đã bị tịch thu theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 10 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình tiến hành kiểm tra ô tô tải biển số 74C-072.59 do ông V.Đ.T điều khiển khi đang dừng đỗ trên địa bàn.

Kết quả kiểm tra, phát hiện phương tiện này vận chuyển 120 bao đường tinh luyện nhãn hiệu MITR PHOL, xuất xứ Thái Lan, loại 50kg/bao, tổng khối lượng 6 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, ông V.Đ.T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vụ vận chuyển 6 tấn đường tinh luyện nhập lậu. (Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cung cấp)

Đội Quản lý thị trường số 10 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.Đ.T với số tiền 70 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; đồng thời, tịch thu toàn bộ 6 tấn đường tinh luyện trị giá 78 triệu đồng.

Toàn bộ 6 tấn đường đã bị tịch thu

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra hơn 400 vụ, xử lý gần 300 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, vi phạm về giá hàng hóa, gian lận thương mại. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 3,4 tỷ đồng.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Nhiều hoạt động chăm lo người lao động trong Tháng công nhân ở Đà Nẵng

VOV.VN - Trong Tháng công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe và điều kiện làm việc của đoàn viên Công đoàn.

Hơn 7.000 học sinh Đà Nẵng có nguy cơ "trượt" trường công lập

VOV.VN - Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với áp lực lớn khi số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng cao.

Ghi nhận ca tay chân miệng tăng cao, Đà Nẵng siết chặt phòng dịch tại cơ sở

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, số ca mắc bệnh tay chân miệng tại thành phố Đà Nẵng có xu hướng gia tăng, đáng chú ý số trẻ mắc bệnh dưới 3 tuổi chiếm gần 90% tổng số ca mắc. Trước tình hình này, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan trong cộng đồng.

