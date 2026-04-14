Ghi nhận ca tay chân miệng tăng cao, Đà Nẵng siết chặt phòng dịch tại cơ sở

Tại Bệnh viện Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, gần một tháng nay, số ca bệnh tay chân miệng đang có xu hướng tăng nhanh. Mỗi ngày, bệnh viện đón từ 50 đến 100 trẻ đến khám, trong đó khoảng 20 trường hợp nhập viện.

Bà Bríu Thị Năm, dân tộc Cơ Tu, xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) đưa cháu bị bệnh tay chân miệng xuống điều trị tại đây lo lắng: "Cháu bà 15 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, mụn nước mọc quanh tay, gần một tuần mà chưa khỏi. Cháu bị sốt và co giật nổi nhiều mụn trong người, gia đình đưa cháu xuống bệnh viện khám bác sĩ kết luận cháu bị bệnh tay chân miệng, hiện cháu điều trị ở viện 5 ngày tạm đỡ, đang theo dõi”.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, hiện khoa đang điều trị 64 trường hợp bị bệnh tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng xuất hiện ở trẻ và nguy cơ bùng phát 2 thời điểm trong năm, đó là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 10 đến tháng 12. Trẻ mắc bệnh tay chân miệng thường sốt, biếng ăn, mệt mỏi, ho, nổi ban đỏ trên da.

“Hiện nay số lượng bệnh nhân tay chân miệng tăng cao hơn so với cùng kỳ hơn gấp rưỡi nhưng so với những tuần trước đây thì tỷ lệ tăng cao gấp 3 đến 5 lần, đa số bệnh tay chân miệng độ 2A, chưa có cấp biến chứng nặng về thần kinh hô hấp hay tim mạch. Hiện nay đang trong mùa cao điểm của bệnh lý tay chân miệng, bệnh diễn biến nhanh nên khuyến cáo các bậc phụ huynh nâng cao công tác phòng bệnh, đặc biệt là công tác vệ sinh, rửa tay thường xuyên cho em bé, lau chùi sàn nhà các vật dụng đồ chơi cho em bé. Trường hợp bị tay chân miệng rồi cách ly ở nhà 7 đến 10 ngày nên được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám”, bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh khuyến cáo, khi phát hiện triệu chứng mắc tay chân miệng, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám.

Bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng khám và điều trị cho bệnh nhi mắc tay chân miệng.

Báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, địa phương này ghi nhận 483 ca mắc tay chân miệng, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, số trẻ mắc bệnh dưới 3 tuổi chiếm gần 90% tổng số ca mắc. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai các giải pháp kiểm soát dịch, nhất là tại khu vực nguy cơ cao, trường mầm non, tiểu học. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, hóa chất để sẵn sàng ứng phó.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở, tuyến y tế trường học, mạng lưới y tế cộng tác viên cùng với một số Đội chống dịch cơ động sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong công tác điều tra khoanh vùng và xử lý dịch.

“Trước tình hình bệnh tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các biện pháp kiểm soát dịch, trong đó ưu tiên các khu vực có nguy cơ cao như trường mầm non, tiểu học. Đặc biệt chuẩn bị các nguồn nhân lực vật tư hóa chất đầy đủ nhằm đảm bảo phương án trong mọi tình huống được xử lý kịp thời. Chúng tôi tăng cường giám sát dịch tễ tại cộng đồng các trường học kịp thời xử lý triệt để các ca bệnh và khoanh vùng ổ dịch ngay từ đầu”, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng thông tin.

Bệnh nhi bị tay chân miệng tăng cao.

Trước tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, số ca mắc có xu hướng tăng nhanh trong những tuần gần đây, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại nhiều xã, phường. Nội dung tập trung vào việc giám sát, phát hiện và xử ký ca bệnh, đảm bảo vật tư hóa chất.

Đồng thời đánh giá hiệu quả truyền thông phòng bệnh cho người dân, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục và nhóm trẻ nhỏ. Đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực tế tại các trường mầm non, cơ sở nuôi dạy trẻ nhằm đánh giá việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.