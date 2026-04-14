Hơn 7.000 học sinh Đà Nẵng có nguy cơ "trượt" trường công lập

Thứ Ba, 17:12, 14/04/2026
VOV.VN - Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với áp lực lớn khi số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng cao.

Theo dự kiến, toàn thành phố tuyển 38.690 học sinh vào lớp 10 công lập, trong khi số học sinh lớp 9 năm học 2025-2026 gần 46.000 em, sự chênh lệch này khiến hơn 7.000 học sinh sẽ không có cơ hội vào các trường THPT công lập.

Cụ thể, năm học tới, Đà Nẵng có 76 trường công lập gồm các trường THPT, THPT chuyên và phổ thông dân tộc nội trú tham gia tuyển sinh với tổng cộng 871 lớp, tương ứng 38.690 chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, khối giáo dục thường xuyên dự kiến tuyển 1.215 lớp, góp phần chia sẻ áp lực cho hệ thống giáo dục phổ thông chính quy.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 22 đến 25/5 với 3 môn thi, gồm Ngoại Ngữ, Toán và Ngữ Văn.

Trong khi đó, năm học 2025-2026, toàn thành phố Đà Nẵng có gần 46.000 học sinh lớp 9. Như vậy, số lượng học sinh vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh công lập, hơn 7.000 em không có cơ hội vào lớp 10 công lập.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 diễn ra từ ngày 22 đến 25/5 với 3 môn thi bắt buộc gồm Ngoại ngữ, Toán và Ngữ văn.

Về phân bổ chỉ tiêu, một số trường tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng cũ có quy mô tuyển sinh lớn như Trường THPT Phan Châu Trinh tuyển 1.440 học sinh; Trường THPT Trần Phú và THPT Thái Phiên cùng tuyển 900 học sinh.

Trong khi đó, tại các khu vực miền núi, vùng khó khăn, quy mô tuyển sinh thấp hơn, phổ biến từ 100 đến hơn 200 học sinh, phù hợp với điều kiện dân cư và cơ sở vật chất.

Kế hoạch học sinh, học viên chỉ tiêu tuyển sinh cấp THPT năm học 2026-2027. (Ảnh chụp màn hình)
Chỉ tiêu các trường. (Ảnh chụp màn hình)

Trước lo ngại của phụ huynh và học sinh về số lượng lớn thí sinh không trúng tuyển công lập, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có những phương án nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho tất cả học sinh. 

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Về vấn đề đang được quan tâm là số học sinh không đỗ vào trường trung học phổ thông công lập, khoảng 7.000 em. Số này các em có một số lựa chọn. Thứ nhất là các trường phổ thông ngoài công lập, hiện nay lớn nhất là Trường THPT FPT, Hà Huy Tập ở Tam Kỳ và một số trường trung học phổ thông ngoài công lập khác, khả năng tiếp nhận khoảng 2.000 đến 3.000 học sinh. Số còn lại các em có thể học nghề hoặc theo học hệ giáo dục thường xuyên. Về cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Con số 7.000 này là do hai địa phương sáp nhập cộng lại nên nhìn tuyệt đối thì nhiều, nhưng xét về tỷ lệ thì hệ thống trường lớp của thành phố cơ bản ổn, đáp ứng được nhu cầu học tập ở bậc trung học phổ thông của các em học sinh”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Ghi nhận ca tay chân miệng tăng cao, Đà Nẵng siết chặt phòng dịch tại cơ sở

Tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện nhiều công trình, phần việc vì an sinh xã hội

Đà Nẵng phát hiện gần 300 túi xách giả các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermès, Fendi

