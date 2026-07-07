Dự án sông Cổ Cò (Đà Nẵng) còn vướng 64 hồ sơ mặt bằng, gia hạn đến cuối năm 2027

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng, Dự án sông Cổ Cò còn 64 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, gồm 17 hồ sơ tại khu vực cầu Nghĩa Tự và 47 hồ sơ thuộc phạm vi nạo vét luồng sông; Dự án đầu tư xây dựng 2 cây cầu bắc qua sông Cổ Cò là cầu Nguyễn Duy Hiệu và cầu Nghĩa Tự.

Trong đó, cầu Nguyễn Duy Hiệu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày 10/6/2025. Riêng cầu Nghĩa Tự đã hoàn thành phần cầu, nhưng đường dẫn hai đầu cầu còn vướng 20 hộ dân, với khoảng 450m chưa có mặt bằng để thi công. Hạng mục nạo vét luồng sông cũng mới đạt khoảng 56% khối lượng do còn vướng giải phóng mặt bằng.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (bên phải) khảo sát dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Bên cạnh đó, việc thay đổi chính sách đất đai, chênh lệch giữa giá bồi thường và giá thị trường, nguồn gốc đất phức tạp, cùng tình trạng 22 hồ tôm, 3 nhà tạm và các lồng bè nuôi cá lấn chiếm phạm vi nạo vét cũng ảnh hưởng tiến độ thi công.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (áo trắng) trao đổi với người dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng dự án cầu Nghĩa Tự

Đây là một trong những dự án chậm tiến độ ở thành phố Đà Nẵng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các vướng mắc để phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian được UBND thành phố gia hạn đến ngày 31/12/2027.

Ngày 7/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức giám sát thực tế một số dự án chậm tiến độ, kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn. Tại dự án này, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, đối với dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, đề nghị các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ đồng bộ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành toàn bộ dự án.

Nhiều đoạn sông Cổ Cò vẫn chưa được nạo vét, khơi thông, ảnh hưởng tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án

“Việc hỗ trợ cho những người dân trên khu vực sông như thế nào cần được tập trung tháo gỡ. Bởi không thể làm cầu khi con sông này không thông sẽ không có ý nghĩa gì. Đây là một con sông vô cùng quan trọng, nên chúng tôi sẽ kiến nghị tập trung giải quyết đồng bộ giữa thi công các đường dẫn hai đầu cầu và thi công tuyến gần 4 km còn lại của lòng sông Cổ Cò”, ông Lê Trí Thanh cho biết thêm.