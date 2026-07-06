Thái Nguyên: Tập trung tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai khẩn trương, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2026, tổng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt gần 9.756 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao hơn 7.300 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn năm trước được phép kéo dài và kế hoạch vốn do địa phương triển khai.

Lãnh đạo xã Phú Bình gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án

Tại xã Phú Bình, năm 2026, địa phương được bố trí vốn thực hiện 32 dự án, gồm 8 dự án chuyển tiếp và 24 dự án khởi công mới, với tổng vốn hơn 200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Bản, Bí thư Đảng ủy xã Phú Bình cho biết, để bảo đảm tiến độ giải ngân, địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai các dự án.

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Theo ông Trần Lê Ninh, Chủ tịch UBND xã Quân Chu thì địa phương luôn ưu tiên hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, bảo đảm các công trình đủ điều kiện triển khai. Đồng thời, tăng cường đôn đốc các đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ.

Dự án cầu Cao Ngạn được khẩn trương triển khai

Đối với các dự án trọng điểm, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công đang được các chủ đầu tư tập trung thực hiện để bảo đảm triển khai ngay khi được bố trí vốn, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm. Cùng đó, các địa phương và chủ đầu tư cũng tăng cường kiểm tra hiện trường, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, bảo đảm khối lượng hoàn thành đến đâu được nghiệm thu, thanh toán đến đó theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết: Các công trình được giao vốn đều được rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai ngay, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án vẫn gặp không ít khó khăn. Ngoài vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thời tiết mưa nhiều và giá một số loại vật liệu xây dựng biến động đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đến nay, các địa phương, chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm kế hoạch giải ngân.

Với sự vào cuộc của chính quyền các địa phương cũng như nỗ lực của các chủ đầu tư, doanh nghiệp, đến ngày 25/6, tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân đạt hơn 33% kế hoạch giao. Trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài giải ngân hơn 348 tỷ đồng; vốn kế hoạch năm đạt gần 2.912 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 37% kế hoạch vốn địa phương triển khai.

Các đơn bị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ dự án

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đánh giá: “Có thể nói năm 2026 là năm bản lề của cả giai đoạn. Vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, trong đó có Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, chuẩn bị kỹ các điều kiện triển khai dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Khi được bố trí nguồn vốn, các dự án sẽ được triển khai ngay, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào khai thác và bảo đảm tiến độ giải ngân”.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và quá trình thi công. Đồng thời, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các công trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh.