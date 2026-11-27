Thành phố Đà Nẵng áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo 2 Nghị quyết của Quốc hội để xử lý 356 dự án, đất đai. Đó là Nghị quyết số 170 ngày 30/11/2024 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và Nghị quyết số 29 ngày 24/4/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đà Nẵng tích cực tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai

Thanh tra Chính phủ có 2 kết luận đối với Đà Nẵng. Kết luận số 2852 về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Thực hiện các nội dung kết luận này, thành phố Đà Nẵng đã thu vào ngân sách gần 1.500 tỷ đồng trong số hơn 2.200 tỷ đồng. Thành phố cũng thu gần 600 tỷ đồng khi rà soát các trường hợp tương tự.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố phải tháo gỡ mạnh mẽ các điểm nghẽn về dự án tồn đọng.

"Đâu là dự án then chốt, đâu là các điểm nghẽn cần phải tháo gỡ ngay? Tất cả phải gắn với nguyên tắc là sáu rõ, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng tập thể, cá nhân, theo dõi giám sát thường xuyên để kịp thời điều chỉnh chính sách, giải pháp phù hợp. Đồng thời phải tập trung tháo gỡ mạnh mẽ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án tồn đọng, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh", ông Lê Ngọc Quang nói.