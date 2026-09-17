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Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời, mở không gian thử nghiệm kinh tế tầm thấp

Thứ Năm, 16:51, 17/09/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Đây cũng là cơ sở để thành phố triển khai các hoạt động bay thử nghiệm, từng bước phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.


UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định thiết lập 4 khu vực vùng trời được xác định theo tọa độ hệ WGS-84, phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay, trong đó có tàu bay không người lái. Thành phố yêu cầu các hoạt động bay, bao gồm cả bay thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp, phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và thực hiện đúng các quy định trong giấy phép.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các sở, ban, ngành và địa phương xác định, công bố thông tin chi tiết các khu vực vùng trời; thực hiện cấp phép, quản lý, giám sát, dự báo, thông báo, hiệp đồng bay và kiểm tra các nội dung liên quan đến quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

Da nang thiet lap 4 khu vuc vung troi, mo khong gian thu nghiem kinh te tam thap hinh anh 1
Mô phỏng 4 khu vực vùng trời ở Đà Nẵng phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội,

Trong trường hợp đặc biệt vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc nhằm bảo đảm an toàn bay, trật tự an toàn xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có thể quyết định hạn chế bay tạm thời hoặc cấm bay tạm thời đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay khác tại một hoặc một số khu vực đã thiết lập.

Công an thành phố được giao chủ trì đăng ký phương tiện bay; phối hợp quản lý, giám sát hoạt động bay và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan thẩm định, kiểm tra thiết bị phục vụ vận hành, điều khiển, bảo đảm an toàn thông tin và bí mật nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thử nghiệm giao hàng bằng phương tiện bay không người lái và các hoạt động bay thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Da nang thiet lap 4 khu vuc vung troi, mo khong gian thu nghiem kinh te tam thap hinh anh 2
Kinh tế tầm thấp được nhìn nhận như một không gian phát triển mới của Đà Nẵng

Việc thiết lập các khu vực vùng trời này là một bước cụ thể hóa quá trình xây dựng Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”. Theo định hướng của thành phố, Đề án dự kiến được thí điểm trong khoảng 18 tháng, từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2028, với mục tiêu triển khai ít nhất 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc triển khai Đề án được định hướng theo hướng thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng. “Không gian tầm thấp được nhìn nhận như một không gian kinh tế phát triển, xã hội mới, bên cạnh không gian đất liền, không gian biển, không gian số và các không gian phát triển truyền thống, thúc đẩy phát triển địa phương trong giai đoạn mới. Đặc biệt là trong giai đoạn này là phải tăng hai con số”, ông Bửu nói.

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Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp

VOV.VN - Đà Nẵng định hướng mở rộng không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp, với các ứng dụng trong logistics, du lịch, nông nghiệp, quản lý đô thị, y tế và cứu hộ cứu nạn… Hướng đi này được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và dịch vụ mới của thành phố Đà Nẵng.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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