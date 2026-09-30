Đà Nẵng thu hơn 25 nghìn tỷ đồng tiền đất

Trong cơ cấu thu ngân sách thành phố Đà Nẵng từ đầu năm đến nay, các khoản thu từ đất chiếm khoảng 42% tổng thu, trong khi tỷ trọng từ khu vực sản xuất, kinh doanh giảm còn gần 45%, so với hơn 55% cùng kỳ năm trước.

Đến hết tháng 8, tiền thuê đất, mặt nước và tiền sử dụng đất toàn thành phố Đà Nẵng hơn 25 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng hai dự án Làng Vân của Vinpearl và Đà Nẵng Downtown đã đóng góp hơn 18 nghìn tỷ đồng; trong đó dự án Làng Vân nộp một lần hơn 12,2 nghìn tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Da Nang Downtown

Thu nội địa 8 tháng qua đạt kết quả tích cực, cao hơn so với dự toán nhưng cơ cấu thu cho thấy mức tăng chủ yếu đến từ các khoản liên quan đến đất, trong khi sản xuất công nghiệp tăng chưa đạt yêu cầu: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng hơn 11%, thấp hơn mức tăng của cả nước; lũy kế 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 10%, thấp hơn mục tiêu tăng 12% năm 2026 trên địa bàn thành phố mà Chính phủ đề ra.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục theo dõi sát diễn biến nguồn thu, nhất là khu vực sản xuất, kinh doanh; đồng thời mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, giảm dần phụ thuộc vào các khoản thu không thường xuyên để tăng trưởng thu bền vững hơn.

Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực khơi thông các nguồn lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số (Ảnh Nguyễn Trình)

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp, ngành nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các mặt trận, tất cả các lĩnh vực để đạt kết quả cao nhất. Du lịch, dịch vụ vừa qua đã lan tỏa rất tốt, tăng trưởng khách cùng các chỉ tiêu đều rất tích cực. Lĩnh vực này cần tập trung làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải đạt tăng trưởng dịch vụ ở mức hai con số, mà phải là hai con số cao, chứ không phải hai con số thấp”.