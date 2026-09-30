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TP.HCM duyệt giá cho thuê ngắn hạn 10 khu đất công

Thứ Tư, 11:27, 30/09/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê đất ngắn hạn đối với 10 khu đất do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương quản lý.

Theo đó, 10 khu đất được phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn, phân bố tại các phường Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Bến Cát, Phú An, Tân Đông Hiệp, Tân Uyên.

Trong số này, phường Thủ Dầu Một (trung tâm tỉnh Bình Dương cũ) có 4 khu đất với tổng diện tích 54.348 m2, được cho thuê với mục đích đất thương mại, dịch vụ trong thời hạn 2 năm, đơn giá khởi điểm 109.730 đồng/m2/năm.

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Một góc khu đất phường Thủ Dầu Một (Ảnh: Duy Phương)

Khu đất thu hồi của Công ty Xăng dầu Sông Bé có diện tích 111 m2, thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá khởi điểm 402.600 đồng/m2/năm. Khu đất diện tích 13.326 m2 có thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá 91.840 đồng/m2/năm. Khu nhà kho của Tổng Công ty 3/2, diện tích 8.985 m2, thời hạn 2 năm, đơn giá 255.000 đồng/m2/năm.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan trước khi tổ chức cho thuê phải rà soát tình trạng pháp lý, hiện trạng quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất và kế hoạch triển khai dự án đối với từng khu đất; bảo đảm việc cho thuê ngắn hạn không ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc việc sử dụng đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hợp đồng cho thuê phải quy định cụ thể việc chấm dứt hợp đồng, bàn giao lại đất và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất hoặc triển khai dự án, phương án đấu giá, bố trí sử dụng đất và không để phát sinh quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ trái quy định pháp luật.

Trường hợp có thay đổi về mục đích cho thuê, vị trí, diện tích, hiện trạng hoặc các yếu tố làm thay đổi đơn giá khởi điểm, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM có trách nhiệm rà soát, xác định lại đơn giá và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi tổ chức cho thuê.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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