Đà Nẵng thu ngân sách tăng 71% sau 4 tháng nhưng còn nhiều áp lực từ nguồn thu

Thứ Năm, 17:10, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hơn 31.500 tỷ đồng, đạt khoảng 48% dự toán năm và tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước.


Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho rằng, cần đánh giá thận trọng do nguồn thu tiền sử dụng đất tăng đột biến, trong khi tiến độ giải ngân đầu tư công và một số nguồn thu khác vẫn còn thấp.

Quang cảnh hội nghị

Đó là thông tin vừa nêu ra vào chiều nay (7/5) tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương điển hình tiên tiến năm 2025; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước và tình hình giải ngân vốn đầu tư công, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 4 tháng của năm 2026 và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026.

Trong tổng thu ngân sách hơn 31.500 tỷ đồng của thành phố Đà Nẵng, thu nội địa đạt gần 28.900 tỷ đồng, tăng hơn 73% so với cùng kỳ năm trước; riêng thu tiền sử dụng đất đạt hơn 7.500 tỷ đồng, vượt dự toán năm và tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản nộp khoảng 6.000 tỷ đồng từ dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Vinhomes Làng Vân là yếu tố tạo đột biến nguồn thu ngân sách. Nếu loại trừ nguồn thu này, thu nội địa mới đạt khoảng 41% dự toán năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng còn nhiều áp lực khi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, đạt tỷ lệ khoảng 15% trong 4 tháng qua; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu mới đạt khoảng 35% dự toán năm. Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát các nguồn thu lớn, tăng cường chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững nhằm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang tập trung triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo dư địa tăng trưởng mới, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số.

“Quốc hội đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 10% trở lên. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết xác định các mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng từ 11% trở lên. Đây là mục tiêu cao đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên toàn thành phố”, ông Hùng nói.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng thu ngân sách áp lực nguồn thu giải ngân đầu tư công tăng trưởng
