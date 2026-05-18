Đà Nẵng tổ chức “Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên”

Thứ Hai, 17:23, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hưởng ứng Tháng công nhân 2026, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương “Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên”.

Tại chương trình, Công đoàn phường Ngũ Hành Sơn tặng 100 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng đến đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. 

"Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên" là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động tiếp cận các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và tăng thêm chính sách phúc lợi cho người lao động.

Tặng phiếu mua hàng cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cung cấp)

Trong Tháng Công nhân 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phiên chợ công nhân lao động. Phiên chợ có quy mô 50 gian hàng, cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng đồng giá, hàng giảm giá và ưu đãi cho công nhân lao động.

Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên, nhiều mặt hàng thiết yếu giá ưu đãi

Tại đây, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 10.000 phiếu mua hàng đến đoàn viên, người lao động khó khăn. 

Tặng voucher giảm giá 15% cho đoàn viên, người lao động mua sắm
Đoàn viên, người lao động được mua các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi.
Công nhân mua sắm tại "Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên" phường Ngũ Hành Sơn

Ông Lê Văn Đại, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: “Phiên chợ công nhân lao động tổ chức tại phường Hải Vân, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Tại phiên chợ diễn ra nhiều hoạt động, tư vấn việc làm cho công nhân và sinh viên trên địa bàn thành phố; kết nối với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để tư vấn và giới thiệu trực tiếp tại chương trình. Liên đoàn lao động đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực hơn cho đoàn viên, người lao động trong Tháng công nhân”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
