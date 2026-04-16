中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk bàn giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thứ Năm, 19:28, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ – động lực phát triển kinh tế địa phương và sở hữu trí tuệ: Từ bảo hộ đến thương mại hóa” là chủ để buổi tọa đàm do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay (16/4).

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 33 văn bằng sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp; 59 nhãn hiệu cộng đồng được xác lập quyền, gồm 3 chỉ dẫn địa lý, 15 nhãn hiệu chứng nhận và 41 nhãn hiệu tập thể. Dù vậy, việc khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ vẫn còn hạn chế; nhiều kết quả nghiên cứu chưa chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung làm rõ vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm chủ đề “Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ – động lực phát triển kinh tế địa phương và sở hữu trí tuệ: Từ bảo hộ đến thương mại hóa”

Ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu Miss Ê Đê tại Đắk Lắk cho rằng, việc chủ động bảo hộ sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: “Chú tâm đến sở hữu trí tuệ là một điều rất cần thiết với mỗi doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài, việc chủ động đăng ký để được bảo hộ sở hữu trí tuệ là một phương án pháp lý của doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro, đặc biệt là rủi ro khi cạnh tranh không lành mạnh ở trên thị trường. Được bảo hộ sở hữu trí tuệ thì sẽ giúp cho doanh nghiệp an tâm hơn trong việc đầu tư vào công nghệ, đầu tư vào chiến lược phát triển lâu dài”.

Đại biểu trao đổi, làm rõ vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế địa phương, phát triển doanh nghiệp.

Các ý kiến cũng tập trung vào thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp, cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, bảo hộ tài sản trí tuệ và khả năng thương mại hóa kết quả khoa học.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Trường Đại học Tây Nguyên đề xuất: “Phải thúc đẩy cơ chế đặt hàng của các doanh nghiệp hoặc là các nhà khoa học phải tìm đến các doanh nghiệp để xây dựng các mô hình hợp tác. Liên quan đến vấn đề cơ chế chính sách thì chúng tôi cũng mong muốn là các thủ tục hành chính đơn giản hóa quá trình phê duyệt và giải ngân; hoàn thiện các khung pháp lý liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ khoa học cũng như đăng ký sở hữu trí tuệ”.

Nhiều đại biểu kiến nghị tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, viện, trường và doanh nghiệp; đẩy mạnh hỗ trợ đăng ký, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ tại Đắk Lắk.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Trong 2 ngày 14 và 15/4, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức “Hội nghị trao đổi, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Vui tết Lào bên dòng Sêrêpốk, Đắk Lắk

VOV.VN - Trong 2 ngày 11-12/4, tại đảo Ây Nô, bên dòng sông Sêrêpốk, cộng đồng người Lào tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk rộn ràng đón Tết Bunpimay - lễ hội lớn nhất trong năm.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo thương mại hóa tài sản trí tuệ sở hữu trí tuệ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Sáng 16/4, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị rà soát các dự án, công trình trọng điểm chậm tiến độ, khó khăn, tồn đọng kéo dài trên địa bàn, nhằm khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

VOV.VN - Cầu dân sinh nối xã Vụ Bổn với xã Krông Bông tỉnh Đắk Lắk được xây xong từ cuối năm 2023 nhưng chưa thể khai thác, người dân phải đi thuyền qua sông. Tình trạng này có thể sớm được khắc phục khi UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chuyển một phần đất thải từ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột để đắp đường lên cầu.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp