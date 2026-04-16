Đắk Lắk bàn giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa tài sản trí tuệ

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 33 văn bằng sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp; 59 nhãn hiệu cộng đồng được xác lập quyền, gồm 3 chỉ dẫn địa lý, 15 nhãn hiệu chứng nhận và 41 nhãn hiệu tập thể. Dù vậy, việc khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ vẫn còn hạn chế; nhiều kết quả nghiên cứu chưa chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung làm rõ vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm chủ đề “Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ – động lực phát triển kinh tế địa phương và sở hữu trí tuệ: Từ bảo hộ đến thương mại hóa”

Ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu Miss Ê Đê tại Đắk Lắk cho rằng, việc chủ động bảo hộ sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: “Chú tâm đến sở hữu trí tuệ là một điều rất cần thiết với mỗi doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài, việc chủ động đăng ký để được bảo hộ sở hữu trí tuệ là một phương án pháp lý của doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro, đặc biệt là rủi ro khi cạnh tranh không lành mạnh ở trên thị trường. Được bảo hộ sở hữu trí tuệ thì sẽ giúp cho doanh nghiệp an tâm hơn trong việc đầu tư vào công nghệ, đầu tư vào chiến lược phát triển lâu dài”.

Đại biểu trao đổi, làm rõ vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế địa phương, phát triển doanh nghiệp.

Các ý kiến cũng tập trung vào thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp, cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, bảo hộ tài sản trí tuệ và khả năng thương mại hóa kết quả khoa học.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Trường Đại học Tây Nguyên đề xuất: “Phải thúc đẩy cơ chế đặt hàng của các doanh nghiệp hoặc là các nhà khoa học phải tìm đến các doanh nghiệp để xây dựng các mô hình hợp tác. Liên quan đến vấn đề cơ chế chính sách thì chúng tôi cũng mong muốn là các thủ tục hành chính đơn giản hóa quá trình phê duyệt và giải ngân; hoàn thiện các khung pháp lý liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ khoa học cũng như đăng ký sở hữu trí tuệ”.

Nhiều đại biểu kiến nghị tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, viện, trường và doanh nghiệp; đẩy mạnh hỗ trợ đăng ký, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

