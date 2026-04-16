中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk chuyển 30.000m3 đất thải sang đắp đường lên cầu để sớm khai thác

Thứ Năm, 11:40, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cầu dân sinh nối xã Vụ Bổn với xã Krông Bông tỉnh Đắk Lắk được xây xong từ cuối năm 2023 nhưng chưa thể khai thác, người dân phải đi thuyền qua sông. Tình trạng này có thể sớm được khắc phục khi UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chuyển một phần đất thải từ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột để đắp đường lên cầu.

Theo đó, khối lượng đất thải từ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khoảng 30.000m³, hiện đang tập kết tại bãi thải số 4 (xã Vụ Bổn), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A) quản lý. Việc điều chuyển đất thải tại đây để sử dụng đắp đường dẫn cầu dân sinh Krông Bông được lựa chọn do có cự ly vận chuyển ngắn nhất so với các bãi khác.

Cầu Krông Bông đã hoàn thành từ cuối năm 2023, nhưng do chưa có đường dẫn lên cầu nên người dân vẫn phải qua sông bằng thuyền.

Ông Đặng Thọ Dần, Trưởng phòng Điều hành dự án giao thông Ban A cho biết, đề xuất đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với UBND xã Vụ Bổn và Ban A triển khai các bước tiếp theo. Nếu quá trình thực hiện thuận lợi, ngay cuối tháng 4 này, các nhà thầu sẽ tiến hành vận chuyển và san lấp. Dự kiến, công tác san lấp sẽ hoàn thành trong khoảng 30 ngày, tức cuối tháng 5.

Hai đầu đường dẫn lên cầu cần khoảng 30.000m³ đất để đắp và sẽ sử dụng một phần đất thải từ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột để thi công.

“Chúng tôi đang có định hướng sẽ bàn giao một nửa bãi thải số 4 về cho UBND xã Vụ Bổn quản lý. Sau đó, xã cùng Ban A xây dựng phương án và định vị các vị trí đủ số lượng 30.000m³ khối phục vụ cho việc đắp hai đường dẫn lên cầu; việc này phải làm nhanh ngay từ bây giờ để tranh thủ thời tiết đang mùa khô hoàn thiện việc san lấp, bồi đắp và đến mùa mưa kịp thời xong đường phục vụ bà con đi lại", ông Dần cho biết. 

Nếu thuận lợi, ngay trong quý III năm nay, người dân ở các xã Krông Bông, Vụ Bổn và vùng lân cận sẽ có cầu để đi lại, không phải qua sông bằng thuyền như hiện nay.

Cầu dân sinh Krông Bông thuộc Dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk cũ), do Ban A Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Phần cầu chính đã hoàn thành từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, cùng với thiếu đất đắp đường dẫn thì dự án còn vướng một hộ dân chưa chấp thuận di dời. Chủ đầu tư cùng chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục vướng mắc, phấn đấu có mặt bằng thi công cuối tháng 4 và dự kiến hoàn thành dự án vào giữa quý III năm nay, đưa cầu vào khai thác, chấm dứt cảnh có cầu mà người dân vẫn phải qua sông bằng thuyền.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk đất thải dự án cao tốc xây cầu dân sinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cục Đường bộ ra “tối hậu thư” với trạm dừng nghỉ cao tốc chậm tiến độ

VOV.VN - Trước tình trạng nhiều trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông chậm tiến độ, chưa hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư tăng tốc thi công, hoàn thành trước ngày 30/4/2026 để phục vụ nhu cầu đi lại dịp cao điểm.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến thông xe trở lại vào dịp lễ 30/4

VOV.VN - Đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật cuối cùng để chuẩn bị đón phương tiện lưu thông trở lại từ ngày 30/4.

"Nước rút" mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, nhiều nhà thầu chậm tiến độ

VOV.VN - Dù được xác định là công trình giao thông cấp bách phải hoàn thành vào cuối năm 2026, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đang bộc lộ sự phân hóa năng lực nhà thầu sâu sắc. Trong khi một số đơn vị bứt phá, nhiều nhà thầu lớn lại bị cảnh cáo nghiêm khắc vì để tiến độ "dậm chân tại chỗ".

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục