Đắk Lắk chuyển 30.000m3 đất thải sang đắp đường lên cầu để sớm khai thác

Theo đó, khối lượng đất thải từ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khoảng 30.000m³, hiện đang tập kết tại bãi thải số 4 (xã Vụ Bổn), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A) quản lý. Việc điều chuyển đất thải tại đây để sử dụng đắp đường dẫn cầu dân sinh Krông Bông được lựa chọn do có cự ly vận chuyển ngắn nhất so với các bãi khác.

Cầu Krông Bông đã hoàn thành từ cuối năm 2023, nhưng do chưa có đường dẫn lên cầu nên người dân vẫn phải qua sông bằng thuyền.

Ông Đặng Thọ Dần, Trưởng phòng Điều hành dự án giao thông Ban A cho biết, đề xuất đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với UBND xã Vụ Bổn và Ban A triển khai các bước tiếp theo. Nếu quá trình thực hiện thuận lợi, ngay cuối tháng 4 này, các nhà thầu sẽ tiến hành vận chuyển và san lấp. Dự kiến, công tác san lấp sẽ hoàn thành trong khoảng 30 ngày, tức cuối tháng 5.

Hai đầu đường dẫn lên cầu cần khoảng 30.000m³ đất để đắp và sẽ sử dụng một phần đất thải từ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột để thi công.

“Chúng tôi đang có định hướng sẽ bàn giao một nửa bãi thải số 4 về cho UBND xã Vụ Bổn quản lý. Sau đó, xã cùng Ban A xây dựng phương án và định vị các vị trí đủ số lượng 30.000m³ khối phục vụ cho việc đắp hai đường dẫn lên cầu; việc này phải làm nhanh ngay từ bây giờ để tranh thủ thời tiết đang mùa khô hoàn thiện việc san lấp, bồi đắp và đến mùa mưa kịp thời xong đường phục vụ bà con đi lại", ông Dần cho biết.

Nếu thuận lợi, ngay trong quý III năm nay, người dân ở các xã Krông Bông, Vụ Bổn và vùng lân cận sẽ có cầu để đi lại, không phải qua sông bằng thuyền như hiện nay.

Cầu dân sinh Krông Bông thuộc Dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk cũ), do Ban A Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Phần cầu chính đã hoàn thành từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, cùng với thiếu đất đắp đường dẫn thì dự án còn vướng một hộ dân chưa chấp thuận di dời. Chủ đầu tư cùng chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục vướng mắc, phấn đấu có mặt bằng thi công cuối tháng 4 và dự kiến hoàn thành dự án vào giữa quý III năm nay, đưa cầu vào khai thác, chấm dứt cảnh có cầu mà người dân vẫn phải qua sông bằng thuyền.