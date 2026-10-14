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Đắk Lắk bố trí 1.730 tỷ đồng làm đường nối cao tốc với đô thị Buôn Ma Thuột

Thứ Tư, 17:33, 14/10/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối điểm cuối cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với đường Võ Nguyên Giáp, mở hướng kết nối trực tiếp cao tốc với trung tâm đô thị Buôn Ma Thuột. Trong đó, vốn đầu tư được Trung ương hỗ trợ 60%, còn lại nguồn do tỉnh bố trí.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn (Ban A) làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài hơn 5 km, nối thẳng cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với đường Võ Nguyên Giáp, dẫn vào trung tâm đô thị Buôn Ma Thuột. Công trình thuộc đường đô thị cấp I, vận tốc thiết kế tối đa 80km/h.

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Đường Võ Nguyên Giáp từ trung tâm Buôn Ma Thuột đi Cảng hàng không sẽ được nối thẳng tới cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột.

Tổng mức đầu tư dự kiến 1.730 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh bố trí hơn 650 tỷ đồng, chiếm 40%; ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 1.080 tỷ đồng, chiếm 60%, giai đoạn thực hiện từ 2026 – 2030. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần kết nối cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với mạng lưới giao thông đô thị, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Tài Minh, Phó Giám đốc Ban A cho biết, ngay khi chủ trương được phê duyệt, Ban đã phối hợp các địa phương xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, tổ chức xây dựng phương án lập dự toán, thiết kế và tìm kiếm nhà thầu để triển khai công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

“Ban triển khai ngay các bước lập, thẩm định phương án thiết kế báo cáo khả thi để có cơ sở xác định chi phí đầu tư. Dự kiến, trong năm nay sẽ hoàn thành công đoạn này. Tiếp đến, chúng tôi sẽ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu, làm sao đầu quý III năm 2027 sẽ khởi công triển khai xây dựng dự án này", ông Nguyễn Tài Minh nói. 

 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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