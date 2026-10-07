Quảng Ngãi: Cảng cá hoàn tất thủ tục mở, tàu vẫn khó cập bến

Cảng cá sông Trà Bồng rộng 23 hecta đưa vào sử dụng từ năm 2013. Công trình gồm 2 bến cập tàu và hai cầu cảng dài lần lượt 128m và 90m, kè bảo vệ bờ dài khoảng 1,4 km và công trình phụ trợ.

Tàu cá neo đậu ở khu vực luồng lạch gần cảng sông Trà Bồng.

Sau khi được công nhận là cảng cá loại III, ngư dân khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi đặt nhiều kỳ vọng sẽ có nơi bốc dỡ thủy sản ngay tại địa phương thay vì phải đưa tàu đến các cảng cá ngoài tỉnh như trước. Thế nhưng, do luồng nước dẫn vào cảng bị bồi lấp nặng, tàu cá trở về sau chuyến biển phải chờ nước lớn mới vào được bến, nhiều tàu bị mắc cạn.

Khu vực cầu cảng sông Trà Bồng, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Tàu cá QNg-95490.TS của ông Mai Tấn Sửu, ở xã Bình Sơn vừa đi chuyến biển 19 ngày tại ngư trường Trường Sa, đánh bắt được khoảng 3 tấn mực. Tàu đủ điều kiện hoạt động vùng khơi, trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình và có nhật ký điện tử theo quy định. Tuy nhiên, ông Mai Tấn Sửu và các bạn thuyền lo lắng khi tàu không thể vào cập Cảng cá sông Trà Bồng.

“Khu vực phía trước Cảng cá sông Trà Bồng bị cạn nên tàu của ngư dân Bình Sơn vào cảng không được. Chúng tôi phải neo đậu ở đây để nước lớn tàu có thể di chuyển. Luồng cảng đã bị cạn từ lâu. Trước đây, khi làm cảng, đơn vị quản lý có tính đến việc nạo vét nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Vì luồng cạn nên tàu thuyền cũng chưa thể vào cảng để mua bán, trao đổi. Chúng tôi mong cảng sớm được nạo vét, hoàn thiện để bà con có nơi neo đậu, tàu thuyền ra vào thuận lợi hơn”, ông Mai Tấn Sửu cho biết.

Luồng lạch trước cầu cảng Sông Trà Bồng bị bồi lấp, độ sâu không bảo đảm, tàu cá có chiều dài lớn gặp khó khăn khi ra vào cảng.

Luồng lạch và vùng nước trước bến cảng cá sông Trà Bồng bị bồi lấp, tàu không cập được bến, khó khăn trong bốc dỡ, bán hải sản, nguy cơ mất an toàn. Khi thời tiết xấu, tàu phải neo đậu ngoài luồng hoặc dọc sông, càng rủi ro hơn. Ngư dân Lê Ngọc Yên, ở xã Bình Sơn mong muốn, Nhà nước sớm triển khai nạo vét luồng lạch trước cảng cá sông Trà Bồng.

“Cảng bị bồi lấp cát nên tàu của ngư dân sau khi đánh bắt trở về không thể vào cảng neo đậu mà phải tìm vị trí khác để neo đậu. Cầu cảng hiện nay đã được đầu tư khá tốt, nhưng luồng lạch ra vào cảng không bảo đảm. Theo tôi, cơ quan chức năng cần cải tạo cảng, trước hết là nạo vét luồng lạch và bố trí khu vực neo đậu an toàn cho tàu cá, nhất là trong mùa mưa bão hoặc khi thời tiết xấu”, ngư dân Lê Ngọc Yên nói.

Khu vực cầu cảng Cảng cá sông Bồng Sơn.

Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận quản lý và vận hành Cảng cá sông Trà Bồng từ năm 2025. Đến nay, cảng đã được công bố mở và có quyết định chỉ định là cảng cá vùng khơi. Tuy nhiên, thực trạng hạ tầng chưa đáp ứng tiêu chuẩn cảng loại III đang trở ngại lớn. Ngoài luồng lạch chưa được nạo vét, nhiều hạng mục phụ trợ cũng chưa được đầu tư đồng bộ như nhà phân loại thủy sản, hệ thống cấp, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và nhà làm việc.

Một số tàu thuyền neo đậu tại cảng Sông Trà Bồng.

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã xây dựng tờ trình đánh giá thực trạng và đề xuất kinh phí cải tạo, trong đó ưu tiên hàng đầu là nạo vét luồng vào cảng, dự kiến triển khai trong năm 2027.

“Định hướng lâu dài, chúng tôi sẽ đề xuất mở rộng, nâng cấp các cảng cá hiện hữu để đáp ứng nhu cầu neo đậu của các tàu cá lớn. Đồng thời, chúng tôi sẽ thực hiện theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 03/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó khu vực đối diện có cảng cá Sa Cần. Trong giai đoạn 2026 - 2030, nếu chưa có điều kiện khảo sát, đánh giá cụ thể thì cần nghiên cứu bổ sung vốn đầu tư công để mở rộng phạm vi Cảng cá Sông Trà Bồng, đồng thời tích hợp với cảng cá Sa Cần theo quy hoạch. Qua đó, các cảng có thể đáp ứng nhu cầu neo đậu, khai thác thủy sản của ngư dân các xã của huyện Bình Sơn cũ và giải quyết nguyện vọng của bà con”, ông Nguyễn Đình Trung cho biết thêm.