Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển

Quảng Ngãi có lợi thế phát triển dược liệu, cà phê, lâm sản và thủy sản. Tuy nhiên, sản xuất còn phân tán, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp chưa chặt chẽ, năng lực chế biến sâu còn hạn chế. Vì vậy, giai đoạn 2026–2030, tỉnh định hướng tổ chức lại sản xuất, hình thành chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển kinh tế rừng đa giá trị gắn với dược liệu, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với chế biến và kinh tế thủy sản hiện đại. Ông Võ Văn Hưng cho rằng, đối với dược liệu, tỉnh Quảng Ngãi cần xây dựng chuỗi giá trị từ bảo tồn nguồn gen, phát triển giống đến chế biến sâu và xây dựng thương hiệu.

Ông Võ Văn Hưng cho biết thêm: “Không nên chỉ mở rộng diện tích rừng, trồng hoặc bán nguyên liệu thô. Mục tiêu là phát triển công nghiệp dược liệu, tạo ra những sản phẩm có hàm lượng khoa học cao, có thương hiệu và giá trị kinh tế lớn”.

Quang cảnh hội thảo.

Một trong những điểm nghẽn được doanh nghiệp nêu tại hội thảo là thiếu vùng nguyên liệu tập trung. Ông Phan Văn Hồng, Giám đốc Nông trường sản xuất, Công ty Cổ phần chế biến nông sản Sao Mai cho biết, năm 2026, doanh nghiệp liên kết với khoảng 120 vựa, hợp tác xã và hộ nông dân trồng hơn 581 héc ta chanh dây và dứa. Lượng nguyên liệu thu mua đạt khoảng 22.000 tấn, trong khi nhu cầu của nhà máy khoảng 75.000 tấn mỗi năm.

Ông Phan Văn Hồng kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, phát triển vùng nguyên liệu, hạ tầng giao thông và cấp mã số vùng trồng.

“Chỉ có đất mới có vùng nguyên liệu, mới có thể xây dựng và làm được công nghệ cao”, ông Phan Văn Hồng nói.

Đại biểu tham luận tại hội thảo

Cùng quan tâm đến vấn đề này, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đề nghị, địa phương hỗ trợ rà soát hồ sơ pháp lý về đất đai, xác định ranh giới vùng trồng, xử lý tranh chấp và xây dựng dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc.

“Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền cấp xã phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể khảo sát, xác định vùng nguyên liệu phù hợp, tránh tình trạng trồng cây chồng lấn quy hoạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất”, ông Nguyễn Trung Kiên cho biết thêm.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi.

Ở lĩnh vực kinh tế biển, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản cho rằng, sản phẩm và quy mô chế biến thủy sản của Quảng Ngãi chưa tương xứng với tiềm năng. Tỉnh cần cơ cấu lại đội tàu, khuyến khích chuyển đổi nghề khai thác kém hiệu quả, nâng cao chất lượng bảo quản sau khai thác và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu. Với nuôi trồng thủy sản, cần xác định rõ vùng nuôi biển, khai thác tiềm năng 180 hồ chứa, đồng thời phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với bảo vệ nguồn lợi và du lịch sinh thái.

Ông Trần Đình Luân nêu ý kiến: “Muốn kêu gọi doanh nghiệp vào nuôi biển thì tỉnh phải chỉ rất rõ khu này nuôi được, khu này phát triển được thì mới có doanh nghiệp vào được. Từ đó kéo theo về câu chuyện giống, nuôi, sơ chế và chế biến”.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại hội thảo.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, sau hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, địa phương có không gian phát triển mới, hội tụ lợi thế duyên hải miền Trung và đại ngàn Tây Nguyên. Đây là cơ sở để kết nối thế mạnh về công nghiệp, cảng biển, thủy sản, nông nghiệp đặc hữu, dược liệu và lâm nghiệp bền vững.

Ông Hồ Văn Niên đặt vấn đề: “Vấn đề đặt ra không chỉ là phát huy những gì sẵn có, mà còn phải tổ chức lại sản xuất, khơi thông nguồn lực, nâng cao giá trị gia tăng và bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội với bảo vệ tài nguyên, môi trường”.

Ký kết hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi với các doanh nghiệp về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Quảng Ngãi hướng tới phát triển nền nông nghiệp hiện đại, trở thành trung tâm sản xuất dược liệu, chế biến gỗ và phát triển kinh tế biển trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.