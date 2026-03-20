中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh chiến sự leo thang

Thứ Sáu, 18:16, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình trạng khan hiếm nguồn cung xăng dầu xảy ra đúng vào thời điểm Tây Nguyên bước vào cao điểm mùa tưới, khiến việc đảm bảo nhiên liệu cho các vùng nông nghiệp rộng lớn trở thành mối quan tâm cấp thiết.


Để làm rõ vấn đề này, phóng viên VOV - Tây Nguyên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Petrolimex Đắk Lắk - đơn vị cung ứng xăng dầu lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Nhu cầu mua nhiên liệu của người dân Đắk Lắk tăng cao trong những ngày gần đây.

PV: Ông có thể chia sẻ về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay? Đặc biệt, trong bối cảnh Liên Bộ Công Thương – Tài chính tiếp tục điều chỉnh tăng giá vào đêm qua 19/3 đã tác động ra sao tới thị trường ở tỉnh? 

Ông Nguyễn Thái Bình: Tình hình chiến sự Trung Đông ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường xăng dầu cả nước. Những ngày qua việc kinh doanh tại địa bàn ở phía Tây Đắk Lắk có sự cộng hưởng việc tưới cà phê đợt 3 khiến nhu cầu tăng đột biến. Ở đây cũng đã xảy ra tình trạng một số cửa hàng phân phối ngoài hệ thống của Petrolimex Đắk Lắk tự ý đóng cửa, bán cầm chừng. Do vậy, nhu cầu của bà con đã dồn về hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex rất lớn. Thêm nữa là yếu tố tâm lý xăng dầu tăng giá, khan hiếm, bà con mang phi, can những dụng cụ chứa đựng để mua tích trữ. Tuy nhiên, Petrolimex Đắk Lắk đã cam kết với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và khách hàng trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo nguồn cung xăng dầu ở tình trạng kinh doanh bình thường.

Người dân mang can nhựa ra hệ thống cửa hàng Petrolimex Đắk Lắk mua tích trữ xăng dầu.

PV: Vậy ông có thể cho biết cụ thể về tình hình đảm bảo nguồn cung của doanh nghiệp tại thị trường Đắk Lắk trong những ngày tới? 

Ông Nguyễn Thái Bình: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, cũng như Tập đoàn Petrolimex, Công ty đã có các phương án và kịch bản xây dựng kế hoạch làm việc với các kho cung cấp xăng dầu đầu mối cũng như các đơn vị vận chuyển, tăng tối đa năng lực vận chuyển, cung ứng; quá trình bán hàng, doanh nghiệp đã điều phối giữa các kho và cửa hàng nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng chính đáng của người dân. Toàn bộ hệ thống của công ty và nhượng quyền thương mại đang hoạt động chiếm khoảng 50% thị phần của tỉnh Đắk Lắk (bao gồm cả tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên cũ). Trong trạng thái kinh doanh bình thường, chúng tôi bán lẻ ra trung bình khoảng 1.000 m³ xăng dầu mỗi ngày, tuy nhiên những ngày vừa qua thì chúng tôi đã bán tăng lên khoảng 80%, tương đương 180%, đạt 1.800 m³ mỗi ngày; cá biệt có những ngày trên 2.000 m³/ngày.

PV: Trước tình trạng một số cửa hàng ngoài hệ thống Petrolimex bán cầm chừng, hay thậm chí đóng cửa, và với tâm lý người dân mua tích trữ xăng dầu, ông có kiến nghị gì đến cơ quan chức năng và khuyến cáo người dân nhằm đảm bảo thị trường kinh doanh minh bạch, ổn định?

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Petrolimex Đắk Lắk trả lời phỏng vấn phóng viên VOV Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Thái Bình: Công ty kiến nghị, các cơ quan ban ngành của tỉnh Đắk Lắk tăng cường làm việc với các cửa hàng cung ứng nhỏ không nằm trong hệ thống của chúng tôi, tiếp tục tham gia chuỗi cung cấp cho thị trường như bình thường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các cửa hàng tư nhân để không xảy ra việc găm hàng, bán cầm chừng sẽ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, cần san sẻ thị trường trong lúc khó khăn. Chúng tôi đã huy động cán bộ, nhân viên đi các vùng thị trường, xây dựng văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Công thương Đắk Lắk hỗ trợ, tuyên truyền khuyến cáo tới người dân, không vì tâm lý giá xăng tăng cao mà phải tích trữ, gây mất an toàn và đối diện nguy cơ cháy nổ. 

PV: Cảm ơn ông!

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Tag: chiến sự Trung Đông ảnh hưởng xăng dầu giá xăng dầu tăng khan hiếm xăng dầu Đắk Lắk mùa tưới Tây Nguyên đảm bảo nhiên liệu nông nghiệp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI