Đắk Lắk đẩy mạnh xuất khẩu nông, thuỷ sản vào thị trường Halal

Dự sự kiện có gần 100 đại biểu đại diện các Bộ, ngành Trung ương cùng cộng đồng doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk.

Với sản lượng cà phê hơn 560 nghìn tấn, hồ tiêu 84 nghìn tấn, sầu riêng 400 nghìn tấn và thủy sản gần 51 nghìn tấn mỗi năm, tỉnh Đắk Lắk có nguồn nguyên liệu dồi dào, đáp ứng nhu cầu chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu các sản phẩm nông sản, thủy sản chủ lực của địa phương vẫn tập trung chủ yếu vào các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU… Trong khi đó, thị trường các quốc gia Hồi giáo, gồm khu vực Ả Rập, Malaysia, Indonesia… còn nhiều dư địa nhưng chưa đến 9% hàng xuất khẩu của Đắk Lắk tới được các thị trường này.

Đại diện Bộ Ngoại giao đề nghị các doanh nghiệp Đắk Lắk gửi mẫu nông sản, thủy sản để chào hàng tới khách hàng Trung Đông.

Ông Nguyễn Thành Duy, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao cho biết, doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn thiếu thông tin về nhu cầu thị trường Halal, các quy định và tiêu chuẩn Halal để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp kết nối với thị trường này.

Cá ngừ đại dương ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk là một trong những sản phẩm đầy triển vọng để xuất khẩu vào thị trường Halal (các nước Hồi giáo).

“Về phía Bộ Ngoại giao, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk kết nối đối với thị trường Halal (gồm các nước Trung Đông, châu Phi). Chúng tôi có xây dựng không gian trưng bày tại trụ sở các cơ quan đại diện ở các nước này và mong nhận được các sản phẩm mẫu để khi khách hàng đến, chúng tôi có sẵn sản phẩm để giới thiệu tới khách hàng", ông Duy đề nghị.

Cà phê Đắk Lắk cũng là sản phẩm được các đối tác Trung Đông (thị trường Halal) ưa thích.

Ông Lê Văn Vương, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cà phê Vương Thành Công, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, cho rằng, trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu truyền thống như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng những biện pháp phòng vệ thương mại mới, việc đa dạng hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện vẫn thiếu dữ liệu cụ thể về nhu cầu, quy định của thị trường Halal, trong khi chi phí để đáp ứng và chứng nhận các tiêu chuẩn cũng là một trở ngại lớn.

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Đắk Lắk tiếp cận và khai thác hiệu quả thị trường này, ông Vương kiến nghị: “Doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, các bộ, ngành, giúp doanh nghiệp có dữ liệu khách hàng; tập huấn, đào tạo và chỉ rõ cho doanh nghiệp chúng tôi cần thực hiện hay khắc phục gì để tiếp cận đúng tiêu chuẩn của thị trường Halal. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí, đào tạo nhân lực để quản trị doanh nghiệp, sản xuất các sản phẩm đáp ứng đúng tiêu chuẩn của thị trường Halal”.