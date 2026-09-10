Đắk Lắk rà soát từng hồ sơ giải quyết nghỉ việc theo Nghị định 178

Việc rà soát được yêu cầu hoàn thành trước 11 giờ ngày 11/9. Công tác rà soát của Đắk Lắk được tiến hành sau khi Kiểm toán Nhà nước đã kiểm tra mẫu tại địa phương và chỉ ra một số bất cập - thiếu sót trong quá trình thực hiện chính sách sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ chế độ theo Nghị định 178.

2 thiếu sót chính được nêu là: nhiều cán bộ ở Đắk Lắk có 3 năm liên tiếp “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, nhưng vẫn được giải quyết cho nghỉ với lý do “không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc tiêu chuẩn vị trí việc làm”.

Không ít trường hợp khác, cán bộ không có đủ tài liệu y tế và căn cứ chuyên môn để chứng minh, vẫn được giải quyết nghỉ việc với lý do sức khỏe không bảo đảm.

Trong đợt rà soát này, các tổ công tác của Đắk Lắk sẽ kiểm tra toàn diện hồ sơ của những trường hợp đã được tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định nghỉ việc. Việc rà soát tập trung vào đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục và căn cứ pháp lý trong quá trình giải quyết chính sách.

Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn báo cáo tại cuộc họp

Hồ sơ từng trường hợp sẽ được đối chiếu với quy định của Chính phủ, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và các tài liệu thực tế. Những trường hợp giải quyết không đúng đối tượng hoặc chưa bảo đảm điều kiện sẽ được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở Nội vụ để tham mưu phương án xử lý.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Nội vụ truy từng hồ sơ, kiểm tra từng đối tượng trong việc áp dụng chính sách theo Nghị định 178; đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm cho lãnh đạo sở trong quá trình rà soát.

“Yêu cầu Sở Nội vụ phải làm rõ, truy từng hồ sơ, kiểm tra từng đối tượng trong việc áp dụng cơ chế theo Nghị định 178. Từng đồng chí Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm từng hồ sơ một”, ông Đỗ Hữu Huy chỉ đạo.